La FAO alerta del avance de la langosta en Marruecos y del riesgo de nuevos enjambres

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Rabat, 11 jul (EFE).- Lejos de desaparecer, el brote de langosta del desierto avanza en Marruecos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que alerta en su último informe sobre el riesgo de aparición de nuevos enjambres.

Los esfuerzos de Marruecos por controlar el problema, con operaciones sobre 87.363 hectáreas, no han sido suficientes y, según la FAO, en junio se incrementó el riesgo de formación de enjambres.

La organización señala, en un informe divulgado esta semana, que Marruecos sigue siendo el principal foco de actividad de la plaga en el noroeste de África.

En Argelia se localizaron algunos grupos, en un superficie tratada de 1.070 hectáreas, mientras que en Mauritania se observaron adultos aislados y se realizaron tratamientos en 68 hectáreas.

La FAO prevé que los nuevos enjambres de Marruecos migren hacia Argelia y Mauritania durante julio y agosto, aunque algunas poblaciones de langosta podrían alcanzar el norte de Malí, Níger y Chad, coincidiendo con el inicio de la reproducción estival en el Sahel.

La organización, que considera la langosta del desierto como «la plaga migratoria más destructiva del mundo», insiste en la necesidad de mantener las labores vigilancia y control en las zonas afectadas de Marruecos y reforzar los censos en Argelia, Mauritania y los países del Sahel para detectar cualquier expansión de la plaga.

El pasado febrero, un brote de langosta originado en Marruecos y Mauritania llegó a varios puntos de la isla española de Lanzarote (Canarias, Atlántico).

Los enjambres fueron arrastrados con la calima, el aire del Sáhara cargado de polvo que alcanzó las islas.

Expertos medioambientales, como el director del centro SNEFCO de estudios estratégicos de Marruecos, Mustafa al Isat, consideran que las oscilaciones climáticas han creado condiciones favorables para la reproducción y proliferación de la langosta en Marruecos.

Isat explicó a la plataforma informativa gubernamental SNRT que las lluvias excepcionales registradas este año en algunas zonas desérticas tras largos periodos de sequía han acelerado el ciclo de desarrollo del insecto.EFE

mar/agf