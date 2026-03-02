La FAO alerta del efecto «grave» de la crisis de combustible de Cuba sobre la agricultura

2 minutos

São Paulo, 2 mar (EFE).- El impacto de la crisis de combustibles en Cuba ya se está sintiendo en su sector agropecuario y el efecto es «grave», alertó en una entrevista con EFE el representante regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), René Orellana.

El responsable de la FAO para Latinoamérica y el Caribe afirmó que la falta de combustible, causada por las acciones del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, «está limitando» el uso de maquinaria por parte de los agricultores para la realización de la cosecha.

«Varios cultivos están en riesgo de no ser cosechados adecuadamente», advirtió.

Como consecuencia de esta situación, Orellana aseguró que la población de la isla caribeña «no va a poder acceder a esos alimentos».

En este contexto, la FAO y otros organismos de la ONU impulsan una transición a fuentes de energía renovable para disminuir la «dependencia» en los hidrocarburos, explicó el responsable de la agencia.

Entre las opciones promovidas, figuran la instalación nuevos sistemas de riego, así como de plantas fotovoltaicas e hidroeléctricas de pequeña escala.

«Son fuentes de energía accesibles en las que hay que trabajar para apoyar la pequeña producción familiar», señaló Orellana.

Trump amenazó con imponer aranceles comerciales a aquellos países que suministren petróleo a Cuba, en su último intento por forzar un cambio de régimen en la isla.

Venezuela, el principal suministrador de hidrocarburos, paró de hacerlo, después de una campaña de presión que culminó en la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación militar estadounidense en enero.

México, otro aliado del Gobierno cubano, también suspendió el envío de petróleo ante los reclamos de EE.UU., su mayor socio comercial.

Esta situación obligó a las autoridades de la isla a imponer medidas de racionamiento extremo en el uso de combustible, lo que, a su vez, restringió el transporte de productos agrícolas a los mercados. EFE

