La FAO solicita 12 millones de dólares para atender la crisis alimentaria en Guatemala

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 10 feb (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este martes que la inseguridad alimentaria en Guatemala se agravará en el corto plazo y solicitó 11,8 millones de dólares para asistir a comunidades rurales atrapadas en un ciclo de pobreza y eventos climáticos extremos.

El organismo hizo esta petición durante el lanzamiento de su «Plan de Emergencia y Resiliencia 2026-28».

Según proyecciones de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), para el primer trimestre de 2026 «más de 3 millones de personas (16 % de la población) en Guatemala enfrentarán inseguridad alimentaria de Fase 3 o superior (situación grave de inseguridad alimentaria aguda)».

El plan pone especial énfasis en el dominado Corredor Seco, una región donde la transición de condiciones semiáridas a áridas proyectada para las próximas décadas amenaza con aniquilar la agricultura familiar.

El documento subraya que «la frecuencia creciente de eventos como sequías e inundaciones compromete la producción agrícola», obligando a miles de familias a la migración forzada por la degradación de los suelos y la pérdida recurrente de cosechas.

Para mitigar este impacto, la FAO busca atender en tres años a 18.500 hogares (unas 92.500 personas) mediante un enfoque que vincula la ayuda humanitaria con el desarrollo sostenible.

Este plan se enfoca en dos regiones de Guatemala que enfrentan altos desafíos climáticos y sociales, que comprende el Corredor Seco y el Valle del Polochic y Sur de Petén, donde la pobreza multidimensional y la exclusión territorial son más severas.

Entre las metas de la estrategia destacan la implementación de «acciones anticipatorias frente a sequías e inundaciones», la entrega de semillas mejoradas, sistemas de cosecha de agua y transferencias monetarias para evitar el agotamiento de activos productivos en los hogares más vulnerables. EFE

