La farmacéutica estadounidense Eli Lilly rebasa el billón de dólares en bolsa

2 minutos

Nueva York, 21 nov (EFE).- La farmacéutica estadounidense Eli Lilly rebasó este viernes 1 billón de dólares en bolsa, convirtiéndose en la primera empresa de salud en conseguirlo, impulsada por el auge de los medicamentos para adelgazar.

Las acciones de Eli Lilly cotizaban a 1.061 dólares a media sesión en Wall Street, con una subida del 1,60 % respecto a la víspera que llevaba su capitalización al exclusivo ‘club’ del billón de dólares, aunque está por ver si sella ese hito al cierre de la jornada.

La farmacéutica comercializa los medicamentos para la diabetes y la obesidad Mounjaro y Zepbound, similares a las populares Ozempic y Wegovy de su rival europea Novo Nordisk, y que se basan en la hormona GLP-1, que transmite sensación de saciedad.

Según su documento de resultados acumulados hasta el tercer trimestre, Eli Lilly ha ganado 14.000 millones de dólares (un 127 % más interanual), facturado 45.887 millones (un 46 % más) y más de la mitad de esos ingresos proceden de las ventas de Mounjaro y Zepbound.

Debido a la demanda, la firma elevó sus previsiones de ingresos anuales hasta 63.500 millones y está ampliando sus instalaciones con una inversión de 5.300 millones para elevar su producción de tirzepatida, el ingrediente activo de esos medicamentos.

Eli Lilly tiene luz verde del regulador de EE.UU. para comercializar Zepbound como un medicamento para la obesidad, mientras que Mounjaro se limita al tratamiento de la diabetes en este país.

Desde el inicio del año, el valor en bolsa de la farmacéutica se ha incrementado un 37 %.

Actualmente, solo han superado el límite del billón de dólares en bolsa un grupo de nueve empresas tecnológicas estadounidenses, a las que se sumó en 2024 el conglomerado Berkshire Hathaway. También figura en el ‘club’ del billón la petrolera saudí Aramco. EFE

