La fase de grupos de la Libertadores llega al ecuador y varios equipos ya prenden alarmas

4 minutos

Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 26 abr (EFE).- La fase de grupos de la Copa Libertadores llega esta semana a su ecuador con dos equipos argentinos, dos brasileños y un ecuatoriano con puntuación perfecta, mientras que Cusco, Barcelona, Always y Libertad, que no han sumado, necesitan ‘ganar o ganar’ para evitar una despedida anticipada.

Flamengo, Independiente Rivadavia, Boca Juniors, Corinthians y Liga de Quito llegan a la mitad de la fase con 6 puntos de 6 posibles, por lo que aspirarán a mantener la velocidad crucero con la perspectiva de sellar su clasificación antes de caer el telón de esta fase.

Por contra, Cusco, Barcelona, Always Ready y Libertad, comienzan a ajustar el presupuesto.

Independiente Medellín, Deportes Tolima, Bolívar y Peñarol, con apenas un punto sumado, también caminan por la cornisa, aunque con la consolación de saber que si no encuentran el camino de los octavos de final pueden encontrar un atajo a través de una de una liguilla para buscar espacio en la Copa Sudamericana.

La Liga de Quito, líder del grupo G, visitará el martes 28 el sur de Buenos Aires para medirse con Lanús, tercero con tres unidades, las mismas del debutante brasileño Mirassol, que el día 29 recibirá al colista boliviano Always Ready, al que le urge sumar puntos.

El Mengao, aislado en la cima del grupo A, tendrá el enorme reto de preservar el liderato contra Estudiantes de La Plata, segundo con cuatro puntos, en suelo argentino, mientras que el Independiente Medellín colombiano, tercero con un punto, será local el 30 ante el Cusco peruano.

Por los lados del grupo C, el imparable Independiente Rivadavia, con el exinternacional Alfredo Berti en el banquillo, quiere seguir llenando su casillero de victorias cuando sea local el jueves contra el Deportivo La Guaira, que lo escolta con cuatro puntos menos.

En el mismo grupo, si Fluminense desea seguir con vida, necesitará el mismo 30 todo el oxígeno posible para ganar a Bolívar en los 3.650 metros de altitud de La Paz.

Boca Juniors, que sólo ha conjugado el verbo ganar en esta fase de grupos de la Libertadores, espera seguir sumando de a tres, pero el Cruzeiro, con apenas tres enteros, no le quiere hacer las cosas fáciles el martes en el estadio Mineirao.

Corinthians es otro que anda de plácemes en esta serie de grupos, pero Peñarol, con apenas un punto pero histórico y con nombre en la Copa, querrá hacerle las cosas difíciles el jueves en la programación del grupo E, donde Platense, con tres puntos, recibirá en su campo en Vicente López (provincia de Buenos Aires), a un Santa Fe colombiano que es colista con un entero.

Otro grupo en el que la acción pinta para estar al rojo vivo es el B, donde el Nacional uruguayo, primero con cuatro puntos, visitará el miércoles al Universitario peruano, que apenas tiene uno, y en el que el Deportes Tolima colombiano, también con uno, será local contra el Coquimbo Unido, que suma cuatro unidades.

– Partidos de la jornada 3 de la fase de grupos:

28.04 Lanús (ARG) – Liga de Quito (ECU) G-G

28.04 Libertad (PAR) – Independiente del Valle (ECU) G-H

28.04 U. Central (VEN) – Rosario Central (ARG) G-H

28.04 Cruzeiro (BRA) – Boca Juniors (ARG) G-D

28.04 Sporting Cristal (PER) – Junior (COL) G-F

28.04 Deportes Tolima (COL) – Coquimbo Unido (CHI) G-B

.

29.04 Mirassol (BRA) – Always Ready (BOL) G-G

29.04 Platense (ARG) – Santa Fe (COL) G-E

29.04 Barcelona (ECU) – U. Católica (CHI) G-D

29.04 Cerro Porteño (PAR) – Palmeiras (BRA) G-F

29.04 Estudiantes (ARG) – Flamengo (BRA) G-A

29.04 Universitario (PER) – Nacional (URU) G-B

.

30.04 Bolívar (BOL) – Fluminense (BRA) G-C

30.04 I. Rivadavia (ARG) – La Guaira (VEN) G-C

30.04 Corinthians (BRA) – Peñarol (URU) G-E

30.04 I. Medellín (COL) – Cusco (PER) G-A

EFE

laa/hbr

(foto)