La Fed llega a su última cita del año dividida y con Powell esperando su reemplazo

3 minutos

Washington, 8 dic (EFE) – La última reunión de 2025 del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal (Fed) comenzará este martes bajo la incertidumbre en los mercados sobre una nueva rebaja en los tipos de interés, después de la división mostrada en la reunión de octubre, y con la atención puesta en el anuncio del sustituto de Jerome Powell, duramente criticado por Donald Trump, al frente del Banco Central.

Los mercados dan por hecho que la Reserva Federal podría reducir la tasa de referencia en 25 puntos básicos, un movimiento que buscaría frenar la desaceleración económica pese a que la inflación sigue lejos del objetivo del 2 % y a que Powell dijo que un nuevo recorte de tipos no debería darse por hecho.

El FOMC se reunirá los días 9 y 10 de diciembre y diversos analistas destacan que un recorte de tasas podría ofrecer un alivio económico temporal frente a la caída de la confianza de los consumidores y en la bolsa, mientras que mantener los tipos tendría como objetivo no empeorar la inflación.

La decisión sobre el precio del dinero, que el FOMC podría anunciar el miércoles, ha sido calificada como positiva por analistas de Nomura y Morgan Stanley, instituciones que considean un recorte como «consistente» con los últimos datos económicos y con la tendencia de ajustes practicada durante 2025.

Como han revelado las actas de la reunión de octubre, algunos miembros del FOMC han expresado cautela ante una rebaja de tasas, argumentando que la inflación sigue por encima del objetivo y que ciertos indicadores del mercado laboral muestran fortaleza. Esta división interna añade incertidumbre sobre la magnitud del posible recorte.

La atención se centra además en Jerome Powell, actual presidente de la Reserva Federal, cuyo mandato concluye en mayo de 2026, a quien Trump ha criticado en repetidas ocasiones por ser demasiado lento en abordar el ritmo de los recortes, pese a que fue el mismo republicano el que lo puso en ese puesto durante su primer mandato.

El resultado de la reunión que comienza mañana y la respuesta de Trump darán pistas sobre cómo se comportará la Casa Blanca con respecto a la tradicional independencia que debe tener la Fed .

Trump ya ha colocado a Stephen Miran como gobernador de la Fed, un aliado que viene del equipo económico del mandatario y que está abogando reunión tras reunión en recortes más ambiciosos de tipos frente a la oposición de la mayoría de los miembros del FOMC a acelerar los recortes.

Por su parte, Trump ha dicho públicamente que planea anunciar «probablemente a comienzos de 2026» al próximo presidente de la Reserva, lo que añade una presión política visible sobre la institución y Powell.

En un acto reciente en la Casa Blanca, Trump mencionó al economista Kevin Hassett, que actualmente trabaja para su Administración como director de Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, como un «posible candidato respetado» y, aunque no confirmó ningún nombre, el consenso en Washington es que será el nominado.

La nominación de Hassett, que debe ser confirmado por el Senado, podría romper con la tradicional independencia del banco central del Ejecutivo, algo que Trump no ha querido esconder con sus constantes intentos de denostar y presionar a Powell. EFE

dte/jmr/mrs