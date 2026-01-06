La feria CES ofrece TVs tan delgadas como un lápiz y cámaras del tamaño de un llavero

4 minutos

Ana Milena Varón

Los Ángeles (EE.UU.), 6 ene (EFE).- Desde televisores tan delgados como un lápiz hasta cámaras fotográficas del tamaño de un llavero con capacidad para almacenar cientos de imágenes, la Feria de Electrónica de Consumo CES abrió sus puertas este martes al público con productos que buscan mejorar y hacer la vida más fácil a los usuarios.

Los electrodomésticos que usan inteligencia artificial y vislumbran el futuro de las tecnologías sobresalen entre las propuestas presentadas por los cerca de 4.500 expositores que hacen parte de este evento, que marcará la pauta de los próximos doce meses.

Grandes y ultraligeros

El público quedó cautivado con el televisor de LG Wallpaper, una propuesta impresionantemente ligera. El aparato es tan delgado como un lápiz con tan solo 9 milímetros de grosor, según pudo comprobar EFE.

La pantalla que usa la tecnología OLED de LG tiene además un sistema de conexiones inalámbricas con la caja Zero Connect de LG para conectar todos tus dispositivos al televisor, evitando la molestia de múltiples cables.

Wallpaper estará disponible en modelos de 77 y 83 pulgadas.

Aunque Samsung tampoco se quedó atrás en apuestas pioneras al presentar el primer televisor Micro RGB de 130 pulgadas del mundo, lo que lo convierte en la pantalla más grande con esta tecnología de color.

Con un marco especial y un rendimiento de audio mejorado, la pantalla está diseñada intencionalmente para aparentar menos que un televisor convencional.

Las dos compañías surcoreanas se han enfocado en que sus propuestas combinen la tecnología con una visión artística que eleva el significado del televisor como un simple electrodoméstico.

Por su parte, Hisense ofrece el proyector láser XR10 4K TriChroma con un sistema óptico pionero basado en tecnología láser tricromática pura.

Este diseño avanzado logra un brillo de 6000 lúmenes, eliminando la exposición a la luz azul dañina y ofrece una imagen vibrante y cómoda para la vista, incluso en pantallas de 300 pulgadas.

Electrodomésticos que facilitan la vida

La inteligencia artificial se ha incorporado también a neveras que se abren con el pie, que escanean los productos que hay dentro y le pueden decir al usuario que hace falta.

Panasonic trabaja en el modelo de electrodomésticos más sostenibles que busca que sean más durables, con un proceso de reparación más rápido, y que sean reciclables.

Roborock presentó este martes Saros Rover, el primer robot aspirador del mundo con arquitectura de ruedas y patas impulsada por inteligencia artificial, capaz de subir y bajar escaleras y pendientes con una agilidad similar a la humana, a la vez que las limpia.

Los robots de limpieza estuvieron a la orden del día, con CLOiD, el primer robot humanoide presentado por LG, que promete ayudar con las labores domésticas.

La cámara miniatura

Si se trata de facilitar la vida, Kodak presenta una cámara tan pequeña que parece un llavero, con una memoria mini que permite tomar fotos y video.

Los representantes dijeron a EFE que este producto está inspirado en sus cámaras desechables, que simplificaban la toma de fotografías sin preocuparse del equipo, solo de la captura de un momento.

La compañía insignia de la fotografía espera lanzar este producto en el segundo trimestre de este año con un valor de 29.99 dólares. La cámara es reutilizable.

La feria durará hasta el viernes, pero debido a su extensión – cerca de 800.000 metros cuadrados- en seis diferentes lugares con grandes aforos en Las Vegas, se hace casi imposible que una persona pueda visitarla por completo.

La Consumer Technology Association (CTA), encargada de la organización de la CES, espera que la versión de CES en 2026 supere las 142.465 personas de todo el mundo que asistieron el año pasado, un 2,7% más que en 2024. EFE

