La feria de turismo DATE cierra con más de 8.000 citas de negocios en el este dominicano

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Santo Domingo, 25 abr (EFE).- La cita Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), considerada la feria turística más importante del Caribe, cerró su edición de este año con más de 8.000 citas de negocios entre suplidores nacionales y compradores internacionales, de acuerdo con datos divulgados hoy por la organización del evento.

La cita, celebrada esta semana en Punta Cana (este de la República Dominicana), «superó las expectativas» y consolidó «acuerdos que impactarán directamente a la ocupación hotelera y al flujo de visitantes hacia el país en los próximos meses», de acuerdo con un comunicado de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) difundido este sábado.

Esta edición del DATE, que tuvo lugar entre los días 22 y 24, reunió a más de 200 empresas de más de 20 mercados emisores, junto a más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 ‘stands’, «evidenciando el alcance global del destino dominicano», agregó la nota.

La feria integró más de 20 oficinas de promoción turística (OPT) provenientes de mercados estratégicos como Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Alemania, Brasil, Francia, Chile, Puerto Rico y España, fortaleciendo la conectividad comercial del destino.

La cita «no solo conecta la oferta turística dominicana con los principales mercados internacionales, sino que impulsa resultados concretos que se traducen en mayor ocupación, más visitantes y más oportunidades para toda la cadena de valor del turismo», resumió la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, en el texto.

«Este evento reafirma que el turismo sigue siendo uno de los motores más dinámicos y estratégicos de la economía dominicana», añadió.

La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11,7 millones de visitantes, y proyecta alcanzar entre 12 y 12,5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados.

El sector turístico dominicano produjo más de 800.000 empleos directos, indirectos e inducidos el año pasado, según datos del Ministerio de Turismo de la república caribeña. EFE

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