The Swiss voice in the world since 1935

La feria taurina mexicana de Tlaxcala 2025 presenta carteles con figuras españolas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 28 ago (EFE).- Los españoles Borja Jiménez, Emilio de Justo y Guillermo Hermoso de Mendoza encabezan el serial de la Feria del central estado mexicano de Tlaxcala, en octubre y noviembre próximos, donde también estarán los mexicanos Isaac Fonseca y Diego San Román.

Las cuatro corridas que conforman el serial se celebrarán entre el 25 de octubre y el 15 de noviembre en la Plaza Jorge ‘Ranchero’ Aguilar.

En la programación Diego San Román, Isaac Fonseca y Ernesto Javier ‘El Calita’ compartirán ciclo con los toreros ibéricos Borja Jiménez y Emilio de Justo.

Los cuatro espadas dejaron buenas sensaciones en la pasada Feria de San Isidro siendo Jiménez, Fonseca y De Justo triunfadores del serial madrileño con dos orejas el primero y una para cada uno de los otros dos diestros.

Además se dará la presentación del rejoneador español Guillermo Hermoso de Mendoza y la despedida de los ruedos de su compatriota Pedro Gutiérrez ‘El Capea’.

No faltan toreros locales como Sergio Flores, José Luis Angelino y el veterano Uriel Moreno ‘El Zapata’.

En el apartado ganadero se apuesta por la casta local con hierros tlaxcaltecas. Rancho Seco y García Méndez sobresalen de éstos.

La plaza de toros de Tlaxcala construida en el siglo XVIII es la más antigua en activo de América.

A diferencia de la mayoría de las ferias tradicionales en México, la de Tlaxcala no tiene un origen religioso. La primera edición en 1963 fue resultado de una Expo Ganadera e Industrial realizadas para la visita del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos.

La decisión de las fechas elegidas, a finales de octubre y principios de noviembre, pretendió hacer coincidir la feria con las fiestas del Día de Muertos. Desde ese año se celebran corridas durante la Feria de Tlaxcala.

El serial iniciará el 25 de octubre, con una novillada con Juan Pablo Ibarra y Marco Peláez, seis novillos de diversas ganaderías tlaxcaltecas. 

Mientras que el 1 de noviembre, se presentarán José Luis Angelino, Emilio de Justo y Sergio Flores, con toros de Hernández-Josio. 

Mientras que el 2 de noviembre, Uriel Moreno ‘El Zapata’, Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y Diego San Román, con toros de García Méndez. 

En tanto, el 8 de noviembre, lidiarán Ernesto Javier ‘Calita’, Borja Jiménez e Isaac Fonseca, con toros de José María Arturo Huerta. 

Finalmente, el 15 de noviembre, estarán Guillermo Hermoso de Mendoza, Juan Pablo Sánchez y Alejandro Lima ‘El Mojito’, con toros de Hernández-Josio y Magdalena González. EFE

bi/csr/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR