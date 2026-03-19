La FIFA confía en tener el Mundial con «todos los equipos» previstos

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La FIFA quiere que su Mundial 2026 de fútbol se dispute «como está previsto», con la presencia de «todos los equipos» a pesar de las dudas que existen sobre el caso de Irán después de la ofensiva armada lanzada por Estados Unidos e Israel.

Tras la reunión de este jueves de su ejecutivo en la sede del organismo en Zúrich, la instancia que dirige el fútbol del mundo trasladó su deseo «de ver a todos los equipos que participan en el Mundial compitiendo en un ambiente de fair play y respeto mutuo».

«Tenemos un calendario. Pronto tendremos la confirmación de los 48 equipos participantes y queremos que (la competición) se dispute como está previsto», continuó la FIFA en su comunicado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, «hizo un llamamiento a la paz y reafirmó el rol clave del fútbol para unir a los pueblos en estos tiempos de turbulencias geopolíticas permanentes», sin mencionar de manera expresa la situación en Irán.

Estados Unidos es el principal país organizador del Mundial (11 junio-19 julio), que tiene también a Canadá y México como sedes.

Está previsto que Irán dispute sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense, aunque el conflicto bélico deja ese plan en el aire.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, afirmó el miércoles que su país «boicotea a Estados Unidos» pero «no el Mundial», apuntando implícitamente a la necesidad de una relocalización de esos tres partidos.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, declaró el martes que su nación está dispuesta a acoger a la selección iraní en sus partidos de la primera fase, pero la FIFA no ha aludido por ahora a esa eventualidad, insistiendo en su calendario inicial.

El presidente estadounidense, Donald Trump, estimó el 12 de marzo que los jugadores iraníes no tendrían plena «seguridad» si acudían a su país, sin precisar de dónde vendría la amenaza contra ellos.

El programa oficial prevé que Irán se enfrente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, y luego a Egipto en Seattle, por el grupo G del Mundial.

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