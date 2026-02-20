La FIFA prevé construir una academia y un estadio en Gaza junto a la «Junta de Paz»

afp_tickers

3 minutos

La alianza entre la FIFA y la «Junta de Paz» para Gaza, inaugurada este jueves por Donald Trump, prevé la construcción de una academia y un estadio nacional en el territorio palestino, detalló el órgano rector del fútbol mundial.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en el lanzamiento en Washington de la «Junta de Paz», formada por una veintena de países y presidida por Trump.

El mandatario estadounidense anunció una contribución de 10.000 millones de dólares de su país para la estabilización y reconstrucción de Gaza, devastada por tres años de guerra.

En el evento, Trump anunció también una contribución de la FIFA para reconstruir las infraestructuras futbolísticas.

«Me complace anunciar que la FIFA va a ayudar a recaudar un total de 75 millones de dólares para proyectos en Gaza. Creo que están relacionados con el fútbol», afirmó el republicano.

«Van a construir canchas y harán venir a las mayores estrellas mundiales, personas que son estrellas más grandes que tú y yo, Gianni», dijo Trump dirigiéndose a Infantino.

«Es realmente algo importante, daremos pronto los detalles y, si puedo, iré allí con ustedes», agregó.

En el último año, Infantino y Trump han exhibido su complicidad en numerosas apariciones públicas, incluida la presencia del dirigente deportivo en octubre durante una cumbre sobre Gaza en Egipto.

En diciembre, Infantino le entregó el «Premio de la Paz de la FIFA», un galardón recién creado, al presidente de Estados Unidos, país que hospedará el Mundial de este año junto a México y Canadá.

Unas horas después de la reunión en Washington, la FIFA ofreció detalles de esta «alianza estratégica» con la «Junta de Paz».

El acuerdo «establece un marco a largo plazo para construir un ecosistema futbolístico completo, que proporcione a Gaza (Palestina) infraestructuras de primera categorías, programas comunitarios estructurados y oportunidades económicas sostenibles», dijo el comunicado.

El plan, dividido en cuatro fases, debe arrancar con la instalación de 50 minicampos de FIFA Arena «para crear espacios de juego seguros y accesibles», señaló.

En un plazo de entre 18 y 36 meses, la FIFA proyecta la construcción de una academia de fútbol y de un «estadio nacional» de 20.000 localidades «en el que se puedan celebrar competiciones deportivas y actividades culturales, y sirva para reforzar la identidad nacional».

«La puesta en marcha se llevará a cabo en función de las condiciones de seguridad, que se supervisarán de manera continua», advirtió la FIFA.

La guerra en Gaza destruyó casi la totalidad de las infraestructuras deportivas en el pequeño territorio, además de causar heridas o la muerte de cientos de atletas.

