La filial chilena de OHL solicita su liquidación por su alto nivel de endeudamiento

2 minutos

Santiago de Chile, 24 feb (EFE).- La filial chilena de la gigante española de infraestructuras OHL solicitó su liquidación voluntaria ante la justicia del país suramericano tras arrastrar un deterioro financiero sostenido desde 2023 que le impide cumplir con sus obligaciones, informaron este martes medios locales.

La compañía, constituida en Chile en 2001, indicó en el escrito presentado por su defensa legal ante el Juzgado Civil número 4 de Santiago que registró una deuda total de 21.086 millones de pesos (24,4 millones de dólares) al cierre de 2025.

«A partir del año 2023, la sociedad comenzó a experimentar un deterioro sostenido de su situación financiera, reflejado en resultados negativos, un incremento relevante de sus pasivos -principalmente con partes relacionadas- y una disminución progresiva de su liquidez», explicó la compañía en el escrito, al que tuvo acceso la prensa local.

Dentro del desglose de sus compromisos, OHL Chile reconoció deudas con acreedores externos por aproximadamente 18.000 millones de pesos, mientras que cerca de 2.900 millones de pesos corresponden a obligaciones con entidades vinculadas al mismo ‘holding’.

Además, enfrenta juicios civiles y laborales pendientes, con demandas laborales que suman más de 212 millones de pesos.

De acuerdo al escrito, el mayor acreedor externo es Syncore Montajes, cuya deuda se originó en un laudo arbitral que condenó el año pasado a OHL Chile al pago de más de 15.600 millones de pesos ante el incumplimiento de un contrato para la construcción de un proyecto minero.

Con esta acción legal, la empresa busca una salida ordenada del mercado chileno ante la imposibilidad de reestructurar sus pasivos. EFE

mmm/pcc