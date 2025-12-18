La Finalísima entre España y Argentina será el 27 de marzo en Catar

Madrid, 18 dic (EFE).- La Finalísima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022.

La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). EFE

