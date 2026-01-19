La financiera digital Revolut anuncia su llegada a Perú tras solicitar licencia bancaria

Lima, 19 ene (EFE).- La ‘fintech’ Revolut solicitó una licencia bancaria completa en Perú para iniciar operaciones en el ecosistema financiero peruano y nombró a Julien Labrot como gerente de la firma en el país suramericano, según una nota de prensa compartida este lunes por la compañía en Madrid.

Revolut, con sede central en el Reino Unido, es una financiera digital global con más de 70 millones de clientes minoristas en el mundo, que ha expresado su compromiso de construir en Perú un «negocio de largo plazo, plenamente regulado y con raíces locales» en el país.

Afirmó que su entrada en el mercado peruano acelerará los objetivos del país en materia de digitalización, competencia e inclusión financiera.

«La entrada de Revolut en Perú se basa en nuestra convicción de que los servicios financieros digitales deben ser empoderadores, accesibles y seguros para todos», señaló el responsable de expansión de Revolut, Carlos Urrutia.

«Al buscar una licencia bancaria completa, no solo estamos ingresando a un nuevo mercado, sino que nos estamos comprometiendo a convertirnos en una parte confiable e integral del ecosistema financiero peruano», agregó.

A su turno, el director ejecutivo de Revolut en Perú, Julien Labrot, comentó que ingresan al país para contribuir a «la transformación digital de los servicios financieros, trabajando estrechamente con los reguladores para ofrecer una solución bancaria de clase mundial, confiable y de largo plazo».

En los próximos meses, la compañía se dedicará a atraer talento de toda la región «fomentando la flexibilidad, la inclusión y el acceso a un grupo de profesionales altamente calificados», según anunció.

El ingreso a Perú forma parte de la meta de Revolut de atender a 100 millones de clientes en 100 países, generando 100.000 millones de dólares en ingresos.

En 2024, el grupo reportó ingresos por 4.000 millones de dólares, beneficios por 1.000 millones de dólares y activos totales por 33.000 millones de dólares, respaldados por una valuación de 75.000 millones de dólares.

Perú es el quinto mercado de América Latina para el que Revolut ha anunciado planes de expansión, tras los anuncios en Brasil, México, Colombia y Argentina. EFE

