La firma japonesa Softbank se dispara casi un 20 % a la apertura de la bolsa por OpenAI

2 minutos

Tokio, 21 may (EFE).- El grupo japonés Softbank llegó a dispararse casi un 20 % este jueves en la apertura de la Bolsa de Tokio, entre los informes de que la estadounidense OpenAI, la matriz de ChatGPT en la que la compañía nipona ha invertido fuertemente, ha acelerado sus planes para salir a bolsa.

Las acciones del grupo de telecomunicaciones e inversión nipón, que ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (IA), se dispararon a la apertura del parqué tokiota.

El alza llega después de que The Wall Street Journal (WSJ) avanzara en exclusiva el miércoles que OpenAI aceleró sus planes para salir a bolsa, lo que apunta a hacer en septiembre e incluso podría registrar la documentación requerida el próximo viernes.

Fuentes familiarizadas con la oferta explicaron al WSJ que OpenAI trabaja con banqueros de Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar una oferta pública inicial en breve, que podría llegar este viernes. El objetivo es que la compañía esté lista para empezar a cotizar en el mes de septiembre, aunque algunas de las fuentes advirtieron que los planes aún podían cambiar.

La participación de Softbank en la matriz de ChatGPT estaría valorada en unos 55.000 millones de dólares en medio de las inversiones del grupo nipón centradas en industrias de inteligencia artificial, como el sector de los semiconductores y los centros de datos.

El grupo japonés reportó este mes que cuadriplicó su beneficio neto hasta 5 billones de yenes (unos 27.045 millones de euros o 31.692 millones de dólares al cambio actual) en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado el pasado marzo, con respecto al anterior.

Softbank registró además 7,3 billones de yenes (alrededor de 39.463 millones de euros o 42.271 millones de dólares) en ganancias por inversiones durante su pasado ejercicio, que se prolongó de abril de 2025 y al 31 de marzo, según su informe financiero. EFE

daa/rvb/sbb