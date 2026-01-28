La Fiscalía amplía la investigación a un exresponsable de seguridad de Crans Montana

Ginebra, 28 ene (EFE).- Las investigaciones por el incendio del pasado 1 de enero en un bar de Crans Montana, que causó 40 muertos y 116 heridos, se han ampliado a un antiguo responsable municipal de seguridad, por lo que las pesquisas ya no se circunscriben sólo a los dos copropietarios del local nocturno, informó este miércoles la televisión nacional RTS.

De acuerdo con el medio, la Fiscalía del cantón de Valais, donde se encuentra la estación de esquí de Crans Montana, ha abierto un procedimiento penal contra este responsable de seguridad local, cuyo nombre no ha sido revelado, y que será interrogado el 9 de febrero.

Hasta ahora, el peso de las investigaciones recaía en el matrimonio formado por Jacques y Jessica Moretti, copropietarios del bar ‘Le Constellation’.

De acuerdo con RTS, el procedimiento penal al tercer investigado «tiene como objetivo determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con las deficiencias detectadas en el control de los establecimientos públicos».

Él matrimonio Moretti, en libertad provisional, es investigado por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia.

Según los indicios reunidos, el incendio se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo del bar, la cual a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local. EFE

