La Fiscalía brasileña investiga a Acciona por una licitación bajo sospecha en São Paulo

São Paulo, 20 ene (EFE).- La Fiscalía de São Paulo investiga a la empresa española Acciona por posibles irregularidades en una licitación que se adjudicó para la construcción de un tramo viario en esa ciudad brasileña, informaron este martes fuentes oficiales y empresariales.

La investigación se tramita por la vía civil y busca esclarecer si hubo «irregularidades administrativas» y «perjuicio al patrimonio público» en la adjudicación a Acciona del estratégico tramo comprendido entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, pese a quedar como tercera opción en un informe técnico preliminar.

Fuentes de la Fiscalía de São Paulo, encargada del caso, indicaron a EFE que también han incluido en sus pesquisas a miembros de la comisión de licitación vinculada a la Alcaldía de São Paulo, ante las sospechas de que se haya ocasionado «un daño económico sustancial» al municipio.

La Alcaldía de São Paulo adjudicó a Acciona un contrato de 2.099 millones de reales (390 millones de dólares o 334 millones de euros) para la construcción de tres carriles nuevos por calzada a lo largo de 4,7 kilómetros, incluyendo tres viaductos y dos túneles, así como un carril bici.

El proyecto también contempla la ejecución de un «macrodrenaje» para el desvío de un canal de aguas pluviales y la urbanización de un parque lineal con zonas recreativas.

Acciona fue proclamada vencedora del concurso a pesar de haber quedado en tercer lugar en la licitación, al obtener peor valoración en el análisis técnico-económico que los otros dos consorcios en liza, indicaron a EFE fuentes empresariales implicadas en el caso.

La licitación se realizó en noviembre pasado y, por el pliego de condiciones, resultaría vencedora la propuesta que presentase el mejor precio para la ejecución de las obras y el mejor proyecto técnico.

Así, quedó en primer lugar el consorcio formado por Álya y Odebrecht; en segundo, otro grupo formado por Construbase Engenharia, FM Rodrigues y la empresa eslovaca Uranpres Spol; y en tercer lugar, Acciona.

Posteriormente, los dos últimos recurrieron contra Álya y Odebrecht al alegar que su propuesta técnica no se ajustaba al pliego de condiciones.

Las autoridades municipales decidieron entonces desclasificar el proyecto de Álya y Odebrecht.

Luego Acciona optó por recurrir también contra el consorcio que obtuvo la segunda mejor nota.

Su petición fue aceptada y, de esta forma, Acciona pasó a ser consagrada como la vencedora con una propuesta de casi 300 millones de reales (unos 55,8 millones de dólares o 47,6 millones de euros) más cara que la presentada por Álya y Odebrecht, y 100 millones de reales (unos 18,6 millones de dólares o 15,8 millones de euros) más cara que la de Construbase Engenharia y sus socios.

«Es todo muy extraño», dijo a EFE una fuente de una parte perjudicada, que también alerta de la rapidez con la que se homologó el resultado, «a las 23.00 hora local del pasado 12 de enero», y se firmó el contrato, el 13 de enero.

Los dos consorcios perjudicados ya han solicitado la revocación del resultado a los órganos competentes y a la Justicia.

Las citadas fuentes de la Fiscalía de São Paulo informaron que, una vez abierta la investigación, realizarán una serie de diligencias para analizar lo que ocurrió.

Posición de Acciona

Acciona dijo en una nota enviada a EFE que «comenzará a llevar a cabo los trámites necesarios para la implementación del proyecto, de acuerdo con el alcance establecido y la legislación aplicable».

«El proyecto está alineado con la estrategia de la compañía en el segmento de movilidad urbana en Brasil y permitirá aplicar la experiencia global de Acciona en infraestructura vial y soluciones de ingeniería orientadas a mejorar los sistemas de circulación y la eficiencia urbana en la ciudad de São Paulo», añadió.

Por su parte, SPObras, empresa vinculada a la Alcaldía de São Paulo, aseguró a EFE que la licitación «respetó toda la legislación vigente y cumplió con los criterios de transparencia».

«La empresa Acciona fue la ganadora del proceso», afirmó en un comunicado. EFE

