La Fiscalía de Ecuador investiga la muerte de un hombre en un operativo militar

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La Fiscalía de Ecuador informó el martes que investiga la muerte de un hombre durante un operativo militar en la provincia costera de Guayas, bajo estado de excepción debido a la violencia criminal.

Organismos de derechos humanos han denunciado abusos por parte de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, que desde 2024 están desplegadas en las calles como parte de la política de mano dura contra el narcotráfico del presidente Daniel Noboa.

La Fiscalía indaga «la muerte de un ciudadano, ocurrida durante un procedimiento ejecutado» el lunes por militares en la ciudad de Milagro, en la provincia de Guayas (suroeste).

«La víctima habría sido agredida físicamente y electrocutada por personal militar», señaló el ente acusador en su cuenta de X.

Guayas, junto a las provincias costeras de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, está bajo un toque de queda nocturno como parte de una nueva ofensiva contra el crimen organizado, que incluye el despliegue de 75.000 militares con apoyo de Washington.

Las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre el caso.

Según Amnistía Internacional, la Fiscalía ecuatoriana ha recibido denuncias por la posible desaparición forzada de una cincuentena de personas desde 2023, cuando Noboa asumió el poder.

El caso más notorio de abusos bajo los operativos de seguridad del gobierno fue la desaparición forzada en 2024 de cuatro menores de entre 11 y 15 años, cuyos cuerpos luego aparecieron calcinados cerca de una base de la Fuerza Aérea.

Por ese crimen, once militares fueron condenados a casi 35 años de años de cárcel y otros cinco agentes a 30 meses de prisión.

Otros dos soldados también son juzgados por la muerte a tiros en 2024 de un joven de 19 años sin antecedentes penales.

pld/sp/mel