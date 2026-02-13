La Fiscalía de París centraliza las investigaciones sobre leches infantiles contaminadas

París, 13 feb (EFE).- La división de salud pública de la Fiscalía de París informó este viernes que ha abierto varias investigaciones en relación con fórmulas de leche infantiles presuntamente contaminadas con la toxina cereulida, producida por la bacteria ‘Bacillus cereus’, tras recibir numerosas denuncias en todo el país.

El ministerio público explicó en un comunicado que decidió centralizar el caso debido al elevado número de denuncias presentadas y al carácter técnico de las pesquisas en materia regulatoria y sanitaria.

Entre las denuncias figura la presentada por la asociación Foodwatch, así como por ocho familias que reportaron episodios de vómitos en sus bebés tras el consumo de leche infantil.

En total, cinco investigaciones, vinculadas a productos distribuidos por las empresas Nestlé, Lactalis, Danone, Babybio y La marque en moins, fueron encomendadas a la Oficina Central de Lucha contra las Delitos contra el Medio Ambiente y la Salud Pública (OCLAESP) y a la Brigada Nacional de Investigación Veterinaria y Fitosanitaria (BNEVP), dependiente de la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria.

Las diligencias se abrieron por presuntos delitos que incluyen «engaño sobre productos que suponen un peligro para la salud humana», castigado con hasta siete años de prisión y una multa de 750.000 euros para personas físicas y 3,75 millones de euros para personas jurídicas.

Asimismo, por «incumplimiento por parte de un operador alimentario de un procedimiento de retirada o recuperación de un producto nocivo», penado con hasta cinco años de cárcel y 600.000 euros de multa.

También incluyen en las diligencias el presunto delito de «puesta en peligro de la vida de terceros por vulneración de una obligación reglamentaria de seguridad o precaución», sancionado con un año de prisión y multas de hasta 75.000 euros; así como diversas infracciones técnicas relativas a las obligaciones de proveedores o exportadores de productos potencialmente peligrosos.

Paralelamente, las investigaciones continúan bajo la dirección de fiscalías locales, en particular en Angers, Burdeos y Blois, en relación con casos de bebés fallecidos o con problemas de salud, con el objetivo de determinar si existe un vínculo causal entre el consumo de leche contaminada y los daños reportados.

La Fiscalía de París indicó que mantiene una estrecha coordinación con estas jurisdicciones y con cualquier otra que pueda recibir denuncias similares, con el fin de intercambiar información y avanzar en el esclarecimiento de los hechos. EFE

