La Fiscalía francesa investiga 6 intentos de secuestro relacionados con las criptomonedas

París, 30 ene (EFE).- La Fiscalía especial contra la Criminalidad Organizada en Francia, creada a principios de año, investiga seis hechos de secuestro o retención criminal que pueden estar relacionados con la extorsión por criptomonedas.

Los hechos investigados fueron cometidos entre el 18 de diciembre y el 14 de enero pasados en varios departamentos del oeste y centro de París, además de la región de París, indicó la Fiscalía en un comunicado.

No se dieron más detalles sobre la naturaleza de los hechos investigados que, según la Fiscalía, tienen que ver con extorsiones vinculadas a las criptomonedas.

El perjuicio de los hechos investigados asciende a «varios millones de euros» y provocó secuelas médicas en las víctimas de «importantes violencias».

Varios jueces de instrucción fueron designados para dirigir esas investigaciones que se centrarán en los delitos de «detención y secuestro en banda organizada», «violencias voluntarias agravadas», blanqueo de capitales y asociación de malhechores. EFE

