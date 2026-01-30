La fiscalía interroga al presidente peruano Jerí por tráfico de influencias

El fiscal general de Perú interrogó este viernes al presidente interino, José Jerí, en el marco de una investigación preliminar por presunto tráfico de influencias tras una cita encubierta con un empresario chino que tuvo contratos con el Estado.

«Acabamos de tomar la declaración del señor presidente, ha respondido todas las preguntas que se le han hecho», dijo a periodistas el fiscal de la nación Tomás Aladino Gálvez luego de concluir la diligencia en Palacio de Gobierno.

La indagación a Jerí, de 39 años, se extendió por tres horas durante las cuales respondió unas 30 preguntas, según el fiscal.

El mandatario comunicó a la fiscalía que entregará un reporte de sus llamadas telefónicas como parte de los trámites de la investigación.

El Ministerio Público abrió indagaciones preliminares a Jerí el 12 de enero por supuesto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, después de que la prensa revelara videos de dos encuentros con el empresario chino Zhihua Yang.

Jerí goza de inmunidad en su mandato y solo puede enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando deje el poder.

En su defensa Jerí dijo ante una comisión del Congreso que es víctima de un «complot» para forzar su renuncia.

El gobernante tomó posesión el 10 de octubre en reemplazo de Dina Boluarte, destituida por el Congreso en medio de masivas protestas por la crisis de seguridad derivada ante el aumento de la extorsión y el sicariato.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá participar por ley.

Sus citas con Yang causaron suspicacias, porque en una se le ve entrando de noche a un restaurante con la cabeza cubierta con la capucha de una sudadera.

