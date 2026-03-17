La fiscalía mexicana denuncia la contaminación del sitio donde se encontraba «El Mencho»

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La fiscalía de México indicó que el lugar donde estaba Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no pudo ser resguardado por las autoridades inmediatamente después del operativo que derivó en su muerte, por lo que la escena resultó contaminada.

Oseguera murió el 22 de febrero tras un operativo realizado por autoridades federales en Tapalpa, en el occidental estado de Jalisco, lo que derivó en bloqueos carreteros y escenas de violencia en varias partes del país.

Posteriormente, diversos medios de comunicación publicaron imágenes del interior de la cabaña donde el capo se resguardaba, que incluían, por ejemplo, sus artículos personales y nóminas de pago a diversas corporaciones policiales y a sicarios.

La fiscalía denunció el lunes que, tras el operativo, diversas personas entraron al inmueble sin estar facultados para ello, «lo que alteró y contaminó la escena».

«En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se ha señalado que fueron encontrados en esos inmuebles efectivamente se hallaban ahí», señaló sin especificar los artículos.

Añadió que «no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales».

Al conocerse la muerte de Oseguera, el CJNG respondió con acciones violentas como quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.

El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos.

yug/nn