La fiscalía surcoreana pide la pena de muerte para el expresidente Yoon por la ley marcial

1 minuto

Seúl, 13 ene (EFE).- Un equipo especial de la Fiscalía surcoreana solicitó este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, recoge la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

La solicitud se produjo en el último día del juicio por insurrección que afronta el exmandatario en el Juzgado del Distrito Central de Seúl.

El equipo especial solicitó la pena máxima para el expresidente, aunque en la práctica es poco probable que se cumpla, ya que existe una moratoria de las ejecuciones en el país desde hace casi 40 años.

Se espera que el juzgado dictamine sentencia a principios de febrero, según Yonhap. EFE

