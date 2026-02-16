La fiscal general de Guatemala, sancionada por EEUU y la UE, busca un puesto de magistrada

Ciudad de Guatemala, 16 feb (EFE).- La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por presunta corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), es una de los once aspirantes al cargo de magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo tribunal del país, que está previsto se designe este lunes.

Este cargo de magistrado, uno de los cinco titulares de la Corte de Constitucionalidad, para el período 2026-2031, será elegido por miembros del Consejo Universitario de la Universidad de San Carlos (Usac), la única estatal del país.

Este nombramiento cobra especial relevancia por la inclusión de Porras entre los candidatos pese a las sanciones internacionales que pesan en su contra por supuestos actos de corrupción. De ganar, podría obtener inmunidad en eventuales casos judiciales en su contra en el futuro.

La renovación de la Corte está establecida en la ley, que dispone la designación de cinco magistrados titulares por igual número de instancias: la Usac, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Organismo Ejecutivo, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.

Los nombramientos a cargo del Ejecutivo, presidido por Bernardo Arévalo de León, así como del Congreso y la Corte Suprema de Justicia se llevarán a cabo en las próximas semanas, ya que los nuevos magistrados deben asumir funciones en abril de este año.

De acuerdo con organizaciones locales e internacionales, la Corte de Constitucionalidad será determinante para el rumbo de la lucha contra la corrupción en Guatemala durante los próximos años. EFE

