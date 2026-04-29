La Flotilla rumbo a Gaza denuncia haber sido interceptada por barcos de Israel

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Redacción Internacional, 29 abr (EFE).- La Flotilla Global Sumud, que busca romper el bloqueo naval de Israel a Gaza, denunció haber sido interceptada por embarcaciones que se identificaron como israelíes mientras navegan cerca de las costas de Grecia.

«Lanchas militares se acercaron a nuestros barcos, autoidentificándose como israelíes, apuntando láseres y armas semiautomáticas hacia nosotros y ordenando a los participantes que se dirigieran al frente de los botes y se pusieran de rodillas», explicó la Flotilla en su cuenta de X.

La organización también denunció que las comunicaciones de las embarcaciones estaban siendo interceptadas. EFE

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