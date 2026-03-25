La francesa Danone y Arcor pasan a controlar la mayor empresa láctea de Argentina

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Buenos Aires, 25 mar (EFE).- La multinacional francesa Danone y el grupo argentino Arcor anunciaron la compra conjunta del 51,32 % de Mastellone Hermanos, por lo que pasarán a controlar el 100 % de esa firma, la mayor compañía láctea de Argentina.

En un comunicado remitido este miércoles por Arcor a los mercados de Argentina, el grupo productor de alimentos informó que, junto con Danone, acordaron comprar a la familia Mastellone y al fondo Dallpoint su participación en Mastellone Hermanos, dueña de la reconocida marca láctea La Serenísima.

La compra, por 150 millones de dólares, se hará a través de Bagley Argentina, una sociedad entre Danone y Arcor que ya poseía el 49 % de Mastellone Hermanos.

Junto con esta adquisición, Arcor y Danone anunciaron en un comunicado la conformación de un ‘joint venture’ (asociación estratégica) enfocado principalmente en el mercado lácteo argentino y que incluirá el negocio lácteo de la filial local de Danone, de Mastellone Hermanos y de Logística La Serenísima.

«Esta alianza refuerza nuestro compromiso con el mercado argentino y con América Latina. La combinación de nuestras capacidades creará una plataforma de crecimiento con mayores oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, junto con un mayor alcance», afirmó Antoine de Saint-Affrique, director ejecutivo de Danone.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, sostuvo que este ‘joint venture’ permitirá «apalancar la capacidad comercial, las operaciones, los procesos y las mejores prácticas de ambas empresas y acelerar el crecimiento, gracias a una estrategia unificada para el desarrollo de productos diferenciales». EFE

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