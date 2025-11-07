La francesa Faustine Robert da a Toluca el empate en el estadio del Guadalajara

Guadalajara (México), 6 nov (EFE).- La francesa Faustine Robbert anotó un doblete este jueves que dio a Toluca un empate 2-2 en casa del Guadalajara en partido de los cuartos de final del torneo Apertura 2025 del fútbol femenino en México.

Alicia Cervantes puso delante al Guadalajara en dos ocasiones y Robert rescató el empate que favorece a las Diablas porque, al haber terminado mejor en la fase regular, avanzarán si persiste la igualada en la serie.

Cervantes se escapó por la banda y de derecha cruzado le dio al Guadalajara una ventaja, perdida en el 53 cuando Robert remató desde fuera del área y puso el balón en el ángulo, el 1-1.

El cuadro de casa recuperó la ventaja con un penalti bien cobrado por Cervantes, en el minuto 65. Toluca se volcó al ataque y en el minuto 87 rescató el empate con un gol de Robert a pase de su compatriota Eugene Le Sommer.

En otros duelos de hoy, América empató 1-1 en el estadio de Monterrey y Tigres venció por 0-1 a Juárez.

En los partidos de vuelta de cuartos de final, Pachuca recibirá a Cruz Azul el sábado y el domingo jugarán Tigres-Juárez, América-Monterrey y Toluca-Guadalajara. EFE

