La Fuerza Armada venezolana reconoce a Delcy Rodríguez como comandante en jefe

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles la insignia de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela (FANB), 25 días después de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas y los trasladara a Nueva York.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componente de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.EFE

