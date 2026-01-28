The Swiss voice in the world since 1935

La Fuerza Armada venezolana reconoce a Delcy Rodríguez como comandante en jefe

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Caracas, 28 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles la insignia de comandante en jefe de la Fuerza Armada de Venezuela (FANB), 25 días después de que Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en Caracas y los trasladara a Nueva York.

En un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), los distintos componente de la FANB, encabezados por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, juraron lealtad a la líder chavista.EFE

rbc/lb/sbb

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR