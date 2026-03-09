La Fundación Nelson Mandela advierte de que Oriente Medio está «al borde de la catástrofe»

2 minutos

Nairobi, 9 mar (EFE).- La Fundación Nelson Mandela pidió este lunes rebajar el conflicto en Oriente Medio porque esta región está «al borde de la catástrofe», debido la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ampliada al Líbano y otros países de la zona.

«Oriente Medio y el Mediterráneo se encuentran ahora al borde de una catástrofe que tendrá graves consecuencias globales. Instamos a todos los Estados involucrados a que se comprometan a una desescalada inmediata y a implementar procesos para asegurar la paz», publicó la Fundación, con sede en Johannesburgo (Sudáfrica), en la red social X.

Además, se mostró «profundamente consternada» por la «innecesaria» pérdida de vidas humanas, y se solidarizó con aquellas personas que viven en las zonas de combate.

«Las condiciones que lo propiciaron se han creado a lo largo de muchos años, pero especialmente durante los dos últimos años de rápida evolución de las fuerzas geopolíticas globales», concluyó.

El pasado 28 de febrero, una oleada de ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán desató una respuesta del país persa contra el Estado hebreo y los intereses y bases de estadounidenses en la región, con especial efecto sobre las monarquías del golfo Pérsico.

Desde hace una semana, el Líbano sufre una devastadora campaña de bombardeos israelíes, la segunda en apenas 15 meses y que ha puesto al Gobierno libanés en contra del grupo chií Hizbulá por haber lanzado el ataque que provocó el estallido del nuevo conflicto.

Establecida en 1999, la Fundación es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el legado de Nelson Mandela, primer presidente negro de Sudáfrica (1994-1999), fomentando sociedades justas a través de la memoria y el diálogo. EFE

