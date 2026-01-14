La furia contra los perros callejeros se extiende al sur de India con 110 animales muertos

2 minutos

Nueva Delhi, 14 ene (EFE).- Al menos 110 perros callejeros fueron envenenados en una zona rural del sur de la India, donde los lugareños han experimentado recientemente situaciones de peligro con estos animales, según informó este miércoles a EFE una fuente policial.

El inspector Ranjith Rao, de la Comisaría de Policía de Warangal, en el estado indio de Telangana, detalló que, desde el pasado 9 de enero, las fuerzas de seguridad han encontrado los cadáveres de 110 perros callejeros.

Aunque aún tendrán que ser examinados, la Policía cree que los animales fueron envenenados por personas que utilizaron para matarlos palos con jeringuillas llenas de veneno unidas a uno de sus extremos.

«Usaban palos donde pegaban las jeringuillas y pinchaban a los perros desde varios metros», explicó el comisario Ranjith Rao.

Uno de los envenenamientos fue grabado y ha sido difundido por varios medios de comunicación de la India, entre ellos el canal de televisión NDTV.

Según este mismo medio, se podrían haber producido casos de envenenamiento de perros en otras zonas del estado de Telangana, llegando a registrarse la muerte de medio millar de animales.

Según la Policía, en el caso de Warangal, la eliminación de los perros era una vieja demanda de los ciudadanos locales, que se enfrentan habitualmente a las mordeduras de estos animales, en ocasiones enfermos.

Aunque aún no se ha podido esclarecer del todo quien mató a los perros, las sospechas de la Policía pasan por miembros del recientemente electo Gram Panchayat (una especie de consejo local que funciona en localidades de la India), que durante su última campaña electoral habían prometido acabar con los perros si resultaban electos.

«Hay un problema con estos animales», reconoce la Policía.

La muerte de centenares de perros se produce meses después de que el Tribunal Supremo de la India ordenase a las instituciones educativas y sanitarias impedir el acceso de perro callejeros a sus instalaciones.

Una decisión que llegó semanas después de que la misma corte propusiese encerrar a todos los perros callejeros de Nueva Delhi, pero se viese forzada a retirar su medida ante la oposición social en la capital india.

La India cuenta con una de las leyes más proteccionistas con los animales callejeros del mundo.

Con 62 millones de perros, la mayor población de estos animales en todo el mundo, y apenas un 15 % de vacunados, la India registra un tercio de las muertes por rabia globales, con unas 20.000 víctimas anuales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

jgv/crf