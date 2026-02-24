La gobernadora de Nueva York pide a Trump un reembolso de 13.500 millones por aranceles

Nueva York, 24 feb (EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, pidió este martes al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, un reembolso de 13.500 millones de dólares por los aranceles impuestos por el mandatario, que fueron anulados la semana pasada por el Tribunal Supremo del país.

Según un comunicado de la Administración de Hochul, las familias de Nueva York han pagado unos 1.751 dólares adicionales por hogar debido a los gravámenes, una cifra que en conjunto asciende a los 13.500 millones.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de EE.UU. declaró que el Gobierno se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por Trump para imponer aranceles a los socios comerciales del país norteamericano.

«Estos aranceles ilegales y sin sentido no eran más que un impuesto para los consumidores, las pequeñas empresas y los agricultores de Nueva York, y por eso exijo un reembolso completo», escribió la gobernadora en el comunicado.

Hochul había anunciado en enero una reducción arancelaria de 30 millones de dólares para ayudar a los agricultores del estado, pues más del 80 % de las importaciones de agroquímicos y el 70 % de las de maquinaria agrícola provienen de países que tenían aranceles del 10 % o más, de acuerdo con el comunicado.

La gobernadora se une así a otros gobernadores demócratas que han pedido a la Administración de Trump un reembolso por los aranceles.

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó el viernes al Gobierno a emitir cheques de reembolso «de manera inmediata» y con intereses a las familias y negocios estadounidenses afectados por los gravámenes.

«Es hora de pagar las consecuencias, Donald. Estos aranceles no fueron más que una apropiación ilegal de fondos que encareció los precios y perjudicó a las familias trabajadoras para que usted pudiera romper alianzas duraderas y extorsionarlas», aseveró Newsom en un comunicado.

Mientras, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, exigió a Trump ese mismo día que realice un reembolso arancelario a miles de familias de su estado.

«Básicamente (Trump) estuvo cobrando un impuesto a las familias y cada dólar debe ser devuelto», apuntó.

En el plano corporativo, la Federación Nacional de Minoristas pidió la semana pasada al Tribunal Supremo que garantice un proceso «fluido» para que el Gobierno reembolse los aranceles a los importadores de Estados Unidos.

Otras corporaciones, como la empresa de mensajería estadounidense FedEx, han recurrido o planean recurrir a la vía legal para reclamar al Gobierno el «reembolso completo» de los aranceles.

Según medios económicos, FedEx es la primera gran empresa que demanda a Washington tras el fallo del Supremo que invalida los aranceles llamados «recíprocos» y de otra índole que Trump impuso bajo la IEEPA, pero hay otras firmas, como Costco, que tienen pendientes demandas similares previas al dictamen. EFE

