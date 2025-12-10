La gobernadora de Puerto Rico decreta dos días de luto por la muerte de Rafael Ithier

3 minutos

San Juan, 10 dic (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, decretó este miércoles el 14 y el 15 de diciembre como días de duelo en honor a la memoria del legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, por lo que las banderas ondearán a media asta en señal de luto en el archipiélago caribeño.

La mandataria reiteró en un comunicado sus condolencias en nombre del pueblo puertorriqueño a toda su familia y allegados de Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico.

La agrupación musical informó en sus redes sociales que conforme a la última voluntad de Ithier, se celebrará como único acto fúnebre una Misa Exequial en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan el 15 de diciembre a las 10:30 de la mañana.

Este acto estará abierto al público para que «el pueblo de Puerto Rico y todos aquellos que admiraron su obra alrededor del mundo puedan rendirle tributo».

«En cumplimiento con los deseos del Maestro Ithier, el sepelio se realizará posteriormente, en un acto privado, reservado para la familia», indicó El Gran Combo de Puerto Rico.

El grupo de salsa reconoció el domingo a Ithier, director musical y quien falleció en la noche del sábado a sus 99 años, como el «arquitecto de un sonido que marcó generaciones».

Ithier soñaba primero en convertirse en pelotero, pero la música acaparó su vida y a los 14 años formó parte del grupo El Hawaiano, con el que ganaba cuatro dólares por noche, un montón de dinero en esa época, según sus palabras.

Tanto fue el ímpetu que tuvo por la música que Ithier descartó la posibilidad de realizar estudios universitarios en administración comercial y derecho, uniéndose así al Combo de Cortijo en 1954, dirigido por Rafael Cortijo.

«Yo tocaba piano. Lo que tocábamos era guaracha y plena. ¿Salsa? Ni pensarlo», rememoró a EFE en una ocasión Ithier, quien al igual que Cortijo, aprendió a tocar su instrumento de manera autodidacta.

Conformaron a principios de la década de los cincuenta el Combo de Rafael Cortijo, además de Ithier, el cantante Ismael Rivera, mejor conocido como ‘El sonero mayor’, Martín Quiñones, Miguel Cruz y Sammy Ayala.

Tras varios problemas personales con el grupo, Ithier decidió separarse del mismo en 1962 y fundar junto a los ya fallecidos Martín Quiñones y Eddie ‘La Bala’ Pérez El Gran Combo de Puerto Rico, conocido también como ‘Los mulatos del sabor’ o ‘La universidad de la salsa’.

Algunos de los grandes éxitos de la agrupación son ‘Brujería’, ‘Ojos chinos’, ‘Timbalero’, ‘No hay cama pa’ tanta gente’, ‘Me liberé’, ‘Un verano en Nueva York’, ‘Trampolín’, ‘Y no hago más na’, ‘Arroz con habichuela’, ‘Sin salsa no hay paraíso’, ‘Achilipú’ y ‘Así son’.

El Gran Combo ha recibido varios homenajes en el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, entre ellos en los años 1985 y 2014, cuando se rompió el récord de asistencia del espectáculo con 40.000 personas. EFE

