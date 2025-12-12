La gripe aviar alcanza una granja de las Landas, principal productor de patos en Francia

2 minutos

París, 12 nov (EFE).- Un primer caso de gripe aviar se ha detectado en una granja de las Landas (suroeste), el primer departamento francés en producción de patos, lo que va a conducir al sacrificio de sus 10.500 pollos y 6.000 pavos.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento indicó este viernes en un comunicado que el epicentro del foco está en el municipio de Herm, a menos de 100 kilómetros de la frontera española del País Vasco.

En esa explotación se constató «una mortalidad importante» entre los animales.

Se ha establecido una «zona de protección» en 3 kilómetros a la redonda de Herm, que incluye partes del municipio vecino de Castets, y una «zona de vigilancia» de 10 kilómetros que incluye a todos los municipios colindantes.

Las Landas concentran más de 2,5 millones de patos en sus explotaciones agrícolas, lo cual lo convierte con diferencia en el líder nacional de producción de esta carne y sus derivados.

Además, los patos son, junto a las ocas y los cisnes, algunas de las aves más susceptibles a padecer formas «más severas e incluso mortales» de esta enfermedad, según el Servicio Público de Información en Salud francés (SPIS).

La Prefectura hizo notar que este foco confirma la circulación del virus en las Landas, después de que se haya constatado una fuerte mortalidad de aves migratorias y también que han resultado contaminados por la gripe aviar mamíferos carnívoros salvajes.

Igualmente representa un nuevo episodio en la propagación del virus por toda Europa, que se ha agravado en los últimos meses de 2025 y que llevó a Francia a incrementar su nivel de riesgo por esta enfermedad de ‘moderado’ a ‘elevado’ el pasado 21 de octubre.

Con el cambio de riesgo a elevado, las explotaciones de más de 50 aves deben tener a sus animales cubiertos y su alimentación y bebida protegidas para evitar que sean accesibles para las aves migratorias, principales portadoras de la cepa de mayor incidencia actual, llamada influenza aviar H5.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria puntualizó este jueves que «el riesgo para la población general sigue siendo bajo» pese a la «propagación continua entre las poblaciones animales», puesto que todavía no se ha demostrado que el virus pueda transmitirse entre personas, según la OMS.

A fecha de 9 de diciembre, el Ministerio de Agricultura francés contabilizó más de un centenar de focos de infección en todo el país, concretamente en 93 granjas de explotación comercial y en otras 9 no comerciales.EFE

