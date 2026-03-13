La Guardia Costera sueca aborda el segundo barco sospechoso en una semana en el Báltico

Copenhague, 13 mar (EFE).- La Guardia Costera de Suecia ha abordado y tomado el control de un carguero sospechoso en el mar Báltico, el segundo en una semana en la zona, y ha abierto una investigación preliminar por supuestas violaciones relacionadas con su falta de navegabilidad.

El barco, de nombre «Sea Owl» y con bandera de las Islas Comores, fue capturado hacia las 20.30 hora local (19.30 GMT) del jueves cerca de la costa de Trelleborg (sur), en una operación conjunta con la policía.

Las autoridades suecas señalaron en un comunicado que creen que el barco -incluido en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE), de 228 metros de eslora y que viajaba supuestamente sin carga a la ciudad rusa de Primorsk- navegaba con bandera falsa y que, por tanto, «ningún Estado puede garantizar la seguridad a bordo».

«Nuestro análisis general es que el riesgo de deficiencias de seguridad a bordo es alto. Sobre esta base, no se puede autorizar el paso de la embarcación; las amenazas a la seguridad marina y el medio ambiente son demasiado altas», señaló en el comunicado el jefe adjunto de operaciones de la Guardia Costera, Daniel Stenling.

Personal de la Guardia Costera está realizando investigaciones a bordo e interrogando a la tripulación.

Las autoridades suecas mantienen retenido desde hace una semana otro carguero de supuesta bandera falsa guineana, de nombre «Caffa», abordado también frente a la costa de Trelleborg y cuyo capitán es sospechoso de varios delitos, incluido el uso de documentación falsa.

«La flota en la sombra rusa constituye un riesgo de seguridad y una amenaza medioambiental significativas. La flota se compone de cientos de barcos que a menudo tienen muchos años, están mal conservados y llevan bandera falsa», escribió en su cuenta en la red social X el ministro de Defensa Civil sueco, Carl-Oskar Bohlin. EFE

