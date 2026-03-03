La Guardia Revolucionaria de Irán dice haber atacado un buque destructor de EE.UU.

Redacción Internacional, 4 mar (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado con misiles un buque destructor estadounidense en el océano Índico, según un comunicado publicado en la madrugada de este martes.

La información, recogida por la agencia iraní Fars, especifica que la operación la llevó a cabo la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, que disparó misiles contra la embarcación de EE.UU. a 650 kilómetros de distancia de la costa del país persa.

Según el comunicado, el destructor estaba abasteciéndose de combustible de otro barco estadounidense, y el ataque provocó incendios en la cubierta de ambas naves.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque coordinado contra Irán el pasado sábado, Teherán ha respondido con misiles y drones hacia Israel e infraestructura militar estadounidense en países aliados de Washington en la región.

Irán aseguró haber alcanzado el portaviones estadounidense Abraham Lincoln el domingo, una información que posteriormente la Casa Blanca desmintió. EFE

