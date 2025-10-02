La Guardia Suiza estrena un uniforme de representación «fiel al pasado» antes de jurar

4 minutos

Carlos Expósito

Ciudad del Vaticano, 2 oct (EFE).- La Guardia Suiza, el cuerpo militar que protege a los pontífices desde hace siglos, recupera parte de su estética original dos días antes del juramento, con un nuevo uniforme de representación diseñado para ser «fiel a la línea del pasado» y asemejarse al que estuvo en uso hace quinientos años.

«La actualización nos ha llevado a una línea realmente fiel a la original. Al uniforme que se llevaba en su época», explica el portavoz de la Guardia Suiza, Eliah Cinotti.

El uniforme de representación, de carácter ceremonial, es negro con remates dorados, inspirado en los antiguos atuendos de oficiales.

Se empleará en actos de gala, recepciones protocolarias y en representaciones fuera del Vaticano, como las visitas a embajadas.

Un uniforme necesario

El diseño recupera el antiguo uniforme de antecámara, utilizado entre 1515 y 1976, cuando fue suprimido tras la reforma impulsada por el papa Pablo VI en 1970, que eliminó varios cuerpos pontificios, como la Guardia Noble y la Guardia Palatina.

Sin embargo, según Cinotti, actualmente «faltaba este uniforme». En 2015 fue reintroducido tras un proyecto de revisión y después se presentaron propuestas para actualizarlo y dotarlo de mayor fidelidad a la tradición.

Está confeccionado principalmente en lana, elaborado en Suiza, y se distingue por su sobriedad, en contraste con el vistoso y reconocible uniforme renacentista de la Guardia Suiza en azul, rojo y amarillo.

Entre 1976 y 2015, periodo en el que este uniforme no existía, los guardias vestían simplemente un traje, lo que, en palabras de Cinotti, significa que «su supresión se hizo notar con el paso de los años».

La indumentaria se presenta dos días antes de la ceremonia de juramento de los nuevos soldados, pospuesta por la muerte del papa Francisco el pasado abril, ya que tradicionalmente se lleva a cabo el 6 de mayo para conmemorar el Saqueo de Roma de 1527.

De padres a hijos

Uno de los que jurará como guardia pontificia es Dario, ya familiarizado con este ejército: «Mi padre ya había sido guardia suizo. En casa veía muchos recuerdos, fotos y pinturas, así que el concepto de la Guardia Suiza estaba presente en mi mente desde joven», confiesa a EFE.

El joven tenía vocación militar pero optó primero por centrarse en los estudios, según relata, hasta que la invitación al juramento de un amigo en 2023 reforzó su idea de ingresar en la Guardia.

«Pensé más seriamente en ello (…) Así que dije: ‘Vale, lo hago ahora. Porque si no lo hago ahora me arrepentiré el resto de mi vida’. Y hasta ahora no he dudado de mi decisión», afirma.

Su compañero de promoción, Francesco, decidió que quería ser guardia por otro motivo: «Vi la elección del papa Francisco en la plaza de San Pedro y a la Guardia Suiza formada abajo esperando la elección. Y me quedé asombrado porque vi el nombre de Francisco, que era también mi nombre. Y desde entonces dije: un día quiero unirme a este cuerpo», rememora.

«Así que presenté mi candidatura», relata a EFE, «muy contento» de servir a la protección del papa y de la Santa Sede.

Los dos estarán entre los 27 nuevos guardias que jurarán el cargo este sábado, convencidos de que era el momento oportuno para hacerlo. «Un día decidí: ha llegado el momento, ahora o nunca, de entrar en la Guardia Suiza», promete Francesco.

Este cuerpo militar juró proteger al pontífice en 1506, cuando los primeros soldados helvéticos llegaron a Roma para ponerse al servicio del papa entonces reinante, Julio II.

Más de medio milenio después, sigue prestando servicio al papa, aunque bajo ciertos requisitos: ser varón, suizo, católico practicante, soltero, de una edad entre los 19 y los 30 años, una altura de al menos 174 cm, buena salud y una reputación intachable. Y ahora con un uniforme nuevo. EFE

