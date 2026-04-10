La guerra comercial lleva las relaciones de Colombia y Ecuador a su peor nivel en años

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Bogotá/Quito, 10 abr (EFE).- Las relaciones de Colombia y Ecuador están en su punto más bajo en casi dos décadas por una guerra comercial de trasfondo político que elevó los aranceles en el comercio bilateral al 100 % y llevó a los dos gobiernos a llamar a sus respectivos embajadores en Bogotá y Quito.

«Nuestra embajadora en Ecuador (María Antonia Velasco), debe venir de inmediato y el próximo consejo de ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador», expresó anoche en X el presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que Ecuador elevara del 50 al 100 % los aranceles a los productos colombianos, medida que tachó de «monstruosidad».

El Gobierno ecuatoriano había llamado también a consultas un día antes a su embajador en Bogotá, Arturo Félix Wong, en respuesta a unas declaraciones de Petro, que llamó «preso político» a Jorge Glas, quien fue el último vicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), enemigo acérrimo del actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.

Correa, líder del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), no perdió la oportunidad y tildó este viernes de «demencial», además de «arbitrario e ilegal» el paso ordenado por Noboa, de elevar al 100 % los aranceles a las importaciones colombianas a partir del próximo 1 de mayo.

Colombia, además de llamar a consultas a su embajador, respondió con reciprocidad y también ordenó subir al 100 % los aranceles a los productos que importa de Ecuador, que había mantenido en el 30 % pese a que Quito las había aumentado en marzo al 50 %.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales, dijo este viernes que el Gobierno de Petro ha «agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el Gobierno de Ecuador buscando una salida que beneficie a los dos países».

«Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y por el contrario la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial», señaló Morales al anunciar la subida de los aranceles al 100 % para nivelarlos «con la nueva tarifa planteada por Ecuador».

Regreso al pasado

Una tensión así entre los dos gobiernos no se vivía desde 2008 cuando Ecuador rompió sus tradicionalmente buenas relaciones con Colombia por la operación militar en la que fue bombardeado un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, ataque en el que murió el número dos de esa guerrilla, Luis Édgar Devia, alias Raúl Reyes.

Las relaciones es normalizaron en los años siguientes hasta el punto que se celebraron once reuniones de Gabinete Binacional, la última de ellas en enero de 2023 para tratar asuntos e integración y cooperación fronteriza.

Sin embargo, la buena vecindad se alteró en enero pasado cuando Noboa, que enfrenta una grave crisis de seguridad en su país, anunció que impondría un arancel del 30 % a los productos importados desde Colombia, alegando que este país no hace lo suficiente para combatir a narcotraficantes y otros grupos ilegales que operan en la frontera común de 586 kilómetros.

Hace décadas que el conflicto armado colombiano y el negocio del narcotráfico traspasaron la frontera y empezaron a afectar a Ecuador, pero la arremetida de Noboa sorprendió porque había tenido hasta entonces buena relación con Petro, uno de los pocos mandatarios que asistió a sus dos tomas de posesión, en noviembre de 2023 y mayo de 2025.

Noboa afirmó el jueves, al elevar al 100 % los aranceles, que no se puede llegar a acuerdos con un Gobierno que no tiene «el mismo compromiso» para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, en alusión a Colombia.

Al respecto, Petro respondió: «Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo» y le recordó que «más de 200.000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico».

Impacto de los aranceles

El nuevo capítulo de la guerra arancelaria ha causado preocupación en sectores empresariales de ambos países.

El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) de Colombia, Javier Díaz Molina, aseguró este viernes a EFE que la medida ecuatoriana hace «inviable» el comercio bilateral.

«Es una medida muy infortunada porque una ‘tasa de seguridad’ equivalente a un arancel del 100 % cierra totalmente el comercio. Si ya era difícil con el 50 o con el 30 %, imaginemos con el 100 %», dijo Díaz Molina.

En 2025 las exportaciones de Colombia a Ecuador sumaron 1.846,7 millones de dólares, mientras que las importaciones procedentes de ese país fueron de 830,1 millones, lo que arrojó un superávit comercial de 1.016,6 millones para el primero, según datos de Analdex.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) señaló que «reconoce y comparte la legitima preocupación» del Gobierno de Noboa por la seguridad fronteriza, pero recogió también la de afiliados suyos por el impacto que la escalada de la guerra arancelaria «tendrá en algunos sectores productivos, consumidores y cadenas de valor estrechamente relacionadas por el histórico comercio binacional». EFE

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