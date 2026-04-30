La guerra de Irán afecta indirectamente a los piratas de Somalia, según Operación Atalanta

5 minutos

Augusto Morel

Nairobi, 30 abr (EFE).- La guerra de Irán afecta de «forma indirecta» a las «ilegalidades» que se producen en las costas del Cuerno de África, como la piratería en Somalia, asegura a EFE el vicealmirante español Ignacio Villanueva Serrano, comandante de la Operación Atalanta de la Unión Europea (UE).

«La inestabilidad, bien sea por algún acto ilegal o por una crisis como la del Golfo, no es buena para la mar (…). La gente ve que a más inestabilidad, más ilegalidades», declara Villanueva en una entrevista con EFE por videollamada desde la base naval de Rota (sur de España), sede operativa de la misión, que comanda desde 2023.

Con casi dos décadas de patrullajes, la llamada oficialmente Fuerza Naval de la Unión Europea Atalanta (EUNAVFOR Atalanta) enfrenta un resurgir de ataques piratas en el Índico noroccidental.

Frente a los frecuentes asaltos de piratas radicados en Somalia en 2008, la UE creó Atalanta ese año para proteger en aguas del Cuerno de África y el golfo de Adén a los buques del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, evitar robos a mano armada en el mar y vigilar las actividades pesqueras en la costa somalí.

La misión, como apunta Villanueva, ha evolucionado y ahora combate también el tráfico ilegal de «narcóticos y armas» en una de las rutas más importantes del comercio mundial.

El perfil del pirata somalí

Pregunta: ¿Cuál es el perfil de un pirata somalí en 2026?

Respuesta: Un pirata en 2026 se parece mucho también al pirata de 2008. La forma de actuar, las causas del pirata, cómo se van a la mar, son parecidas.

Un grupo pirata suele ser de entre diez y quince personas, de las cuales claramente hay dos o tres piratas profesionales, es decir, que son realmente los que tienen los teléfonos satelitales, la violencia, las armas (…); y luego, ocho o nueve que les acompañan.

Ese grupo de piratas (profesionales) está coordinado en tierra (…) y lo que busca son grandes barcos para conseguir un rescate de forma rápida. El resto pueden proceder de un montón de razones sociológicas, de la pesca, de la pobreza, de la falta de futuro.

P: ¿Cuán grave es el problema de la piratería somalí actualmente?

R: Ahora mismo no es un grave problema, pero es un problema del orden de dos ataques grandes semestrales. O sea, que lo primero que produce Atalanta es esa lucha, esa disrupción, esa disuasión que, junto con otros actores en la zona, es muy potente. Realmente estamos conteniendo bastante la piratería.

P: ¿Cuándo podrán los países africanos de la zona defender sus costas por sí mismos?

R: Las naciones regionales son orgullosas de ser ellas mismas las que producen la seguridad marítima, incluida Somalia. Lo que pasa es que Somalia tiene menos capacidad, y entonces lo que se trata es de ir de la mano con ellos para (…) que, de forma sostenible, produzcamos el bien común.

Todavía falta tiempo para que algunos países puedan producir su propia seguridad marítima. Conozco la estrategia de seguridad marítima de Somalia (…), pero tienen que cumplimentar otras prioridades entre las que se encuentra, sin duda, la lucha contra (el grupo yihadista) Al Shabab.

¿Vínculos entre piratas y yihadistas?

P: ¿Existen vínculos entre los piratas y Al Shabab?

R: Creo que no existe un vínculo en cuanto a objetivos o cooperación conjunta (…). Sí creo que hay contactos puntuales y alguna cooperación puntual, pero no hasta el punto de que estén unidos en cuanto a objetivos políticos o de desestabilización.

P: ¿Hay tratos entre Irán, los rebeldes hutíes de Yemen (apoyados por Teherán) y los piratas somalíes?

R: Nosotros no hemos podido evidenciar eso. Efectivamente, hay otras fuentes que avalan el apoyo a los hutíes por parte de Irán. A nosotros nos ha llegado, pero no lo hemos podido evidenciar. Aunque otras fuentes avalan que los hutíes mandan conocimientos, personal e incluso armas a Al Shabab.

P: ¿El bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán ha afectado a las operaciones de Atalanta?

R: No afectó directamente, el estrecho de Ormuz está fuera de la Operación Atalanta, pero sí (hubo) algunas influencias indirectas. Por ejemplo, nuestros aliados de la Combined Maritime Forces (Fuerzas Marítimas Combinadas -CMF- con sede en Baréin y formadas por 47 países) han parado las operaciones. Al parar ellos, impacta un poco en Atalanta.

La inestabilidad, bien sea por algún acto ilegal o bien sea por una crisis como la del Golfo, no es buena para la mar, donde las ilegalidades aumentan porque la gente ve que a más inestabilidad, más ilegalidad.

Un «hueco estratégico» para la UE

P: ¿Por qué Atalanta es importante para un ciudadano europeo?

R: Porque proveemos de seguridad marítima en una zona donde la industria marítima traslada muchas mercancías a Europa. Y el paso de mercancías de forma segura e ininterrumpida por la zona donde trabaja Atalanta impacta directamente a un ciudadano europeo.

Atalanta está rellenando un hueco estratégico muy importante de la UE en la zona con respecto a presencia, actividades e influencia. Porque en esa zona hay otra gente que quiere influir.

Si tú quitas Atalanta, los ejercicios, las operaciones conjuntas, las entradas en puerto y las oportunidades de llevar la bandera europea, se queda un hueco vacío que sería una pérdida estratégica, para mí, inaceptable. Por eso, creo que Atalanta tiene capacidad de futuro. EFE

aam/pa/llb

(foto) (vídeo)