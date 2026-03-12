La guerra en Oriente Medio provoca una perturbación «histórica» del suministro mundial de petróleo

La guerra en Oriente Medio, que ha paralizado el estrecho de Ormuz y con él una parte esencial del tráfico mundial de hidrocarburos, constituye «la mayor perturbación» del suministro de petróleo de la historia, advirtió este jueves la Agencia Internacional de Energía (AIE).

El conflicto, que comenzó el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Irán, ha perjudicado las cadenas de abastecimiento de crudo, con daños en instalaciones de producción claves en toda la región, y ahora se teme que pueda golpear a servicios financieros británicos y estadounidenses.

Los países del Golfo han reducido su producción petrolera en al menos 10 millones de barriles diarios debido al bloqueo del paso de Ormuz, controlado de facto por Teherán, según un informe de la AIE.

El miércoles, los 32 países miembros de esa organización, entre ellos Estados Unidos, decidieron liberar un récord de 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, con la esperanza de calmar las inquietudes de un mercado extremadamente volátil desde el lunes.

Aun así, los precios del crudo superaron momentáneamente el umbral de los 100 dólares. Durante la sesión europea se calmaron, de manera que el Brent del mar del Norte cotizaba en unos 97 dólares (+5,5%), y el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, en unos 91,6 USD (+5%).

«La alarma geopolítica sigue sonando en el estrecho de Ormuz», estimó Stephen Innes, analista de SPI Asset Management. «En la jerga de los corredores de bolsa, la decisión de la AIE equivale a utilizar una manguera para apagar el incendio de una refinería».

Mientras tanto, unos 3,2 millones de iraníes han sido desplazados en su propio país desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, reveló el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur).

– Explosiones en el Golfo –

Este jueves se escucharon explosiones en el centro de Dubái, una de ellas muy fuerte, según una periodista de la AFP. Baréin denunció durante la noche anterior un ataque iraní contra depósitos de hidrocarburos.

En Omán, los almacenes de combustible del puerto de Salalah también ardieron el día anterior tras el impacto de drones, según un video publicado por la AFP, mientras que Arabia Saudita informó de un nuevo ataque con aeronaves no tripluladas contra el yacimiento petrolífero de Shaybah, en el este del país.

Las autoridades de Kuwait, por su parte, reportaron daños tras un ataque con drones contra el aeropuerto de la capital.

Y un ataque contra dos petroleros frente a las costas de Irak, cuyo origen aún se desconoce, causó al menos un muerto y varios desaparecidos, dijo la autoridad portuaria.

La amenaza se extiende ahora también a la banca y las finanzas, servicios esenciales de las grandes capitales del Golfo. La agencia iraní Tasnim citó a las tecnológicas estadounidenses como «futuros objetivos» de Teherán, entre los que destacan Amazon, Google, Microsoft, IBM-Oracle y Nvidia.

El gigante bancario estadounidense Citi y las consultoras británicas Deloitte y PwC evacuaron o cerraron el miércoles sus oficinas en Dubái tras recibir amenazas.

– Más de 3 millones de desplazados –

En Irán, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, se han dicho dispuestos a una larga campaña de bombardeos a intereses occidentales en la región, para obligar a Estados Unidos a retirarse.

Ali Fadavi, representante de esa fuerza de élite, ha amenazado con una «guerra de desgaste» capaz de «destruir toda la economía estadounidense» y «mundial».

La cancillería iraní acusó por otro lado a la UE de «complicidad» en los ataques israeloestadounidenses.

Estos acontecimientos plantean interrogantes tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha querido presentar estas perturbaciones como temporales.

El magnate prometió que pronto reinará una «gran seguridad» en la región y aseguró que en el paso de Ormuz «28 buques minadores» iraníes habían sido atacados, ya que uno de los principales temores de la comunidad internacional es que se instalen allí explosivos submarinos.

Irán está «cerca de la derrota», afirmó el presidente estadounidense el miércoles por la noche, sin presentar elementos que lo demuestren.

La duración de las confrontaciones parece, sin embargo, incierta. Israel, que secunda a Washington en este conflicto, no se ha fijado «ningún límite de tiempo» y asegura que aún dispone de una «amplia reserva de objetivos».

Y ha salido caro: el diario The New York Times reportó, basándose en fuentes legislativas, que la primera semana de guerra le costó a Estados Unidos más de 11.000 millones de dólares.

– Siete muertos en Líbano –

En otro de los frentes, Israel continuó sus ataques en Líbano contra el movimiento proiraní Hezbolá con fuertes bombardeos el miércoles por la noche sobre el sur de Beirut.

Las autoridades libanesas, que han registrado más de 800.000 desplazados, informaron el jueves por la mañana de al menos siete muertos más en la capital.

El ejército israelí también lanzó una nueva oleada de ataques «a gran escala» sobre Teherán después de que la república islámica indicara que había llevado a cabo una operación «conjunta» con Hezbolá contra unos cincuenta objetivos en su territorio.

Teherán declaró más tarde haber lanzado ataques contra bases militares israelíes y el cuartel general del Shin Bet, la agencia de seguridad interna del Estado hebreo.

