La guerra en Sudán cumple mañana 1.000 días con la mayor crisis humanitaria del mundo

El Cairo, 8 ene (EFE).- La guerra en Sudán cumplirá mañana, viernes, 1.000 días con un balance devastador: 12 millones de personas desplazadas, la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo y una población civil, especialmente los niños, sometida a una violencia extrema, según alertaron este jueves organizaciones humanitarias internacionales.

Desde el estallido del conflicto armado en abril de 2023 entre el Ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), una media de ocho personas han sido desplazadas cada minuto, lo que equivale a unas 11.000 al día, según el director de Save the Children en Sudán, Mohamed Abdiladif.

En un comunicado, Abdiladif alertó de que cerca de una quinta parte de la población del país se ha visto obligada a huir de sus hogares, una cifra similar a toda la población de Bélgica.

Save the Children subrayó que más de cinco millones de los desplazados son niños: «Durante mil días, un conflicto brutal ha envuelto a Sudán, destrozando familias, destruyendo comunidades y robando el futuro de toda una generación de niños», afirmó el director de la organización humanitaria.

De acuerdo con Abdilatif, los menores «están pagando el precio más alto» del conflicto, al ser víctimas de asesinatos, violencia sexual, hambre y desplazamientos repetidos.

«Son atacados en sus hogares, en centros de salud, en escuelas y jardines de infancia, lugares que deberían ser seguros», denunció, al tiempo que describió el desplazamiento como «vivir en un infierno», en campamentos precarios y sin acceso garantizado a alimentos ni seguridad.

Por su parte, el Comité Internacional de Rescate (IRC) advirtió en un comunicado de que Sudán encabeza por tercer año consecutivo su lista de emergencias humanitarias, en un contexto de colapso de los sistemas de salud, agua, saneamiento y de propagación de enfermedades en asentamientos superpoblados.

«Mil días de guerra son mil días de fracaso», señaló el vicepresidente de emergencias del IRC, Bob Kitchen, tras una visita reciente a Darfur.

Kitchen relató escenas de familias huyendo con lo poco que podían cargar, mientras convoyes humanitarios avanzaban en condiciones extremadamente peligrosas para intentar asistirlas.

Las organizaciones humanitarias alertan, además, de un fuerte descenso de la financiación internacional, que se ha reducido en torno al 50 %, dejando a millones de personas sin asistencia básica.

El IRC calificó la situación de ejemplo del «nuevo desorden mundial», marcado por el fracaso de la diplomacia, ceses del fuego incumplidos y la falta de presión efectiva sobre las partes en guerra.

Tanto Save the Children como el IRC instaron a la comunidad internacional a aumentar de forma urgente la financiación humanitaria, garantizar el acceso sin trabas a las zonas afectadas y redoblar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz.

«Sudán debe estar libre de guerra y poder reconstruirse (…) Los niños de Sudán merecen un futuro», concluyó Abdilatif. EFE

