La guerrilla colombiana del ELN reconoce secuestro de cinco policías en el Catatumbo

Bogotá, 9 ene (EFE).- La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) reconoció este viernes haber secuestrado a cinco policías en el departamento colombiano de Norte de Santander, en la convulsa región del Catatumbo (noreste), aseguró en un comunicado.

«El día 6 de enero, siendo las 4:40 de la mañana (9.30 GMT), cinco patrulleros de la Policía Nacional fueron capturados por unidades del ELN sobre la vía que conduce de Cúcuta a Tibú, luego de ser interceptados en un retén de control», señaló la guerrilla en un comunicado.

Los secuestrados son los patrulleros José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, quienes estaban volviendo a Cúcuta, capital de ese departamento, para retomar su labor tras las festividades navideñas.

En el comunicado, la guerrilla acusó a la Policía y al Ejército de brindar apoyo al Frente 33, una disidencia de las antiguas FARC, y los calificó de partícipes del accionar criminal de ese grupo armado en la región.

El ELN aseguró que los cinco policías «se encuentran en buen estado de salud» y que se les garantizará «el debido proceso, el trato digno, la atención humanitaria y las garantías de seguridad», y advirtió que en los próximos días anunciará las condiciones para su liberación.

Por el secuestro de los uniformados las autoridades colombianas ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (unos 53.800 dólares) el pasado 6 de enero.

El departamento de Norte de Santander forma parte de la región del Catatumbo, en la frontera entre Colombia y Venezuela, zona golpeada por la violencia armada y la presencia de grupos ilegales, donde persisten enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.

Según el procurador colombiano, Gregorio Eljach, en 2025 al menos 163 personas fueron asesinadas en el Catatumbo y más de 84.000 se vieron forzadas a desplazarse por la violencia de esa región. EFE

