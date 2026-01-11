La hermana de Kim Jong-un «toma nota» de las explicaciones de Seúl sobre los drones espía

3 minutos

Seúl, 11 ene (EFE).- Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, aseguró que su país «toma nota» de las explicaciones de Seúl sobre las incursiones con drones espía de las que Pionyang acusó recientemente a su vecino del sur, pero avisó de que las autoridades surcoreanas no pueden «evadir su responsabilidad», en un comunicado publicado este domingo por la agencia estatal de noticias, KCNA.

«El 10 de enero, el Ministerio de Defensa de la República de Corea (nombre oficial de Corea del Sur) reiteró que la reciente infiltración de drones no constituía una operación militar y expresó su voluntad de investigar a fondo la posibilidad de que se tratara de un acto civil. Tomamos nota de la publicación de dicha postura», aseguró la vicedirectora de departamento del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea (WPK).

Kim agradeció «personalmente» a las autoridades surcoreanas su intención de «no provocar ni irritar» a su vecino del norte, pero avisó de que si el país vuelve a «provocar» al régimen, no podrán hacer frente a las «terribles consecuencias».

Un portavoz del Ejército norcoreano acusó a Corea del Sur de lanzar dos drones espía, uno en septiembre del año pasado y otro hace apenas una semana, y dijo que Seúl debería prepararse para «pagar un alto precio», en un comunicado publicado este sábado por KCNA.

La agencia publicó además imágenes de lo que asegura son los drones derribados y parte del contenido que fue encontrado en sus cámaras, pero el Ministerio de Defensa surcoreano explicó que los aparatos de las imágenes no son modelos actualmente en uso por parte del Ejército del país, y que no hay registros militares de operaciones de vuelo en las fechas señaladas por Pionyang.

Ambos drones fueron lanzados desde «una zona sensible de primera línea de la República de Corea donde el acceso de civiles está estrictamente prohibido», detalló el comunicado norcoreano, y fueron derribados por las fuerzas norcoreanas sobre su propio territorio.

En su mensaje de este domingo, Kim aseguró que a Pionyang no le importa si los drones eran de uso militar o civil, sino que violaron el espacio aéreo del país.

«Es innegable que los datos de vídeo recopilados por los drones están relacionados con las minas de uranio y su estanque de sedimentación, la antigua zona industrial de Kaesong y nuestros puestos fronterizos, en los que podrían estar interesados. Además, existían un plan de vuelo y registros en los drones. Esto requiere una explicación explícita», valoró la norcoreana.

Tras revelarse el incidente, el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, ordenó una investigación del suceso, mientras que el ministro de Defensa del país, Ahn Gyu-back, sugirió que la investigación podría ser desarrollada en conjunto con Corea del Norte, en declaraciones a la agencia de noticias surcoreana Yonhap. EFE

