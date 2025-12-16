La I Durango Titan Desert México se disputará del 13 al 16 de noviembre de 2026

1 minuto

Redacción deportes, 16 dic (EFE).- La I Durango Titan Desert México se disputará del 13 al 16 de noviembre de 2026 y constará de 4 etapas que su supondrán la tercera incursión de la ‘Titan World Series’ en el continente americano.

Cuatro jornadas que se disputarán íntegramente en la región de Durango, un territorio lleno de contrastes que pondrá a prueba a los participantes, con rutas de desierto, montaña, bosques y cañones.

Así, en 2026 la prueba mexicana se unirá a las que ya están disputándose en Marruecos, España, Arabia Saudí y Chile.

Durango destaca por sus paisajes y por su pasado, presente y futuro cinematográfico. En esta tierra se han rodado numerosas películas a lo largo de los años y aún puede verse esa huella del séptimo arte en toda su geografía.

Así, un pelotón de decenas de ciclistas conocerá de primera mano una región en la que muy pocas bicicletas han rodado antes. EFE

soc/ism