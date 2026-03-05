La IA transforma el ecosistema de las empresas emergentes presentes en MWC

Enric Sitjà Rusiñol

Barcelona, 5 mar (EFE).- El ecosistema de las empresas emergentes vive una transformación «radical» de la mano de la inteligencia artificial (IA), una tecnología que domina más de la mitad de los estands del 4YFN -la división del MWC dedicada a estas empresas-, explicó a EFE su director, Pere Duran.

«Esta tecnología está cambiando radicalmente el ecosistema emprendedor: cómo se crea una empresa, los productos que ofrecen las ‘startup’ y cómo llega la inversión», señala Duran desde el pabellón donde se celebra la duodécima edición del Four Years From Now (4YFN), en el marco del Congreso Mundial de Móviles (MWC), el principal evento mundial sobre tecnología ligada a la conectividad.

El director constata que más de un 56 % del millar de empresas emergentes con estand en el salón ofrecen soluciones basadas en IA.

Además, destaca que el 4YFN junta a los diferentes actores presentes en el debate sobre esta tecnología para «asegurar que beneficia a todos» y que se generan productos «con valores éticos».

Las claves del éxito para las emergentes

Más allá de la IA, Duran identifica la transferencia de conocimiento técnico desde la academia y la capacidad de «adaptación» a la demanda como las grandes claves que explican el éxito de las emergentes que han despuntado en la actual edición del salón.

«Lo más importante es acercar el conocimiento que está en las universidades al mercado», asegura, y sitúa también como pieza esencial «escuchar al cliente y ver que el producto tecnológico se adapta a lo que busca».

El 4YFN, que cierra este jueves, consigue unir esas dos premisas y ejerce de «plataforma» para que el mundo académico y el entorno empresarial confluyan y establezcan sinergias.

Prueba de esta transferencia es que «hay cada vez más ‘spin-off’ (empresas derivadas) en el salón», subraya el director.

Una biotecnológica gana los Premios 4YFN

Las empresas emergentes españolas copan el 40 % de las más de 1.000 presentes en el salón y, entre ellas, destaca Biorce, una tecnológica con dos años de vida que ha ganado los Premios 4YFN de 2026 con su plataforma basada en IA para automatizar y reducir a la mitad la duración de los ensayos clínicos de medicamentos.

La directora de ‘marketing’ y comunicación de Biorce, Pia Sarrió, explicó en declaraciones a EFE que sus principales clientes son farmacéuticas y firmas de biotecnología, y traza el reto actual de la compañía: «Entrar con fuerza en los Estados Unidos, un sector más desafiante».

Cerca de Biorce, la empresa Uraphex expone su método de regeneración de agua para procesos industriales sin utilizar químicos, que le ha permitido ser semifinalista de los Premios 4YFN.

Los sistemas de refrigeración y las líneas de lavado de verduras son los principales usuarios de esta tecnología, como explica el responsable de crecimiento de la empresa, Adrián Valdeolmillos, que celebra el reconocimiento

Para Duran, la amplia presencia de compañías españolas es un síntoma de que el ecosistema tecnológico del país es «muy maduro».

Asimismo, esta realidad se complementa con una notoria representación internacional, en la que destacan las más de 150 empresas coreanas con estand en el 4YFN y la presencia por primera vez de una delegación de Turquía. EFE

