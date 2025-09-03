La IGAD transmite su pésame a Sudán por el deslizamiento que causó más de mil muertos

2 minutos

Nairobi, 3 sep (EFE).- La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) de África Oriental transmitió este miércoles su pésame a las comunidades afectadas por un deslizamiento de tierra que causó más de mil muertos en el oeste de Sudán y lamentó el sufrimiento añadido a la devastadora guerra que sacude el país.

«Esta tragedia se produce en un momento en el que la población de la República de Sudán ya se enfrenta a enormes dificultades como consecuencia del conflicto desatado en abril de 2023, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas y medios de subsistencia», afirmó este bloque económico de ocho países de África del este en un comunicado.

El secretario ejecutivo de la IGAD, Workneh Gebeyehu, transmitió «su más sentido pésame al pueblo de la República de Sudán, en particular a las familias en duelo y a las comunidades afectadas».

Gebeyehu subrayó «la solidaridad» de su organización con Sudán «en este momento de dolor agravado» y destacó «la urgente necesidad de paz, unidad y resiliencia», así como «la importancia de facilitar la asistencia humanitaria a tiempo para los más necesitados».

El deslizamiento de tierra ocurrió el pasado domingo en la aldea de Tasrin, en la región de Jebel (monte) Marra, del estado de Darfur Central, y fue provocado por las fuertes lluvias que azotaron la zona durante los últimos días, según informó en un comunicado el Movimiento/Ejército de Liberación de Sudán (SLM/A, en sus siglas en inglés), grupo armado que controla la zona.

Tan solo una sola persona sobrevivió a la catástrofe, detalló el SLM/A más de un día después de los hechos, debido a la ubicación remota de Tarsin y a las dificultades de acceso a la zona.

La región de Darfur está compuesta por cinco estados, todos controlados por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), enfrentadas con el Ejército regular sudanés en una guerra devastadora desde abril de 2023.

El Ejército sólo domina Al Fasher, capital de Darfur Norte y blanco de ataques de las FAR, mientras que el SLM/A gobierna algunas zonas en los estados de Darfur Central y Norte, y se ha declarado neutral, por lo que no participa en la guerra. EFE

lbg/pa/acm