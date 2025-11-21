La India activará nuevas rutas de carga aérea con Afganistán entre tensiones con Pakistán



Nueva Delhi, 21 nov (EFE).- La India anunció este viernes que activará dos nuevas rutas de carga aérea con Afganistán para reabrir un corredor comercial entre ambos países, en el marco de la visita a Nueva Delhi del ministro de Industria y Comercio talibán, Nooruddin Azizi.

«Me complace anunciar que el corredor aéreo en el tramo Kabul-Delhi y Kabul-Amritsar ha sido activado, y que los vuelos de carga en estos sectores comenzarán muy pronto», dijo el secretario conjunto del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Anand Prakash, en un evento en la capital.

El anuncio coincide con las medidas adoptadas este mes por el régimen talibán para reducir su dependencia de Pakistán, tras los cierres intermitentes de pasos fronterizos y la prohibición de importar medicamentos paquistaníes a raíz de los últimos enfrentamientos entre ambos países.

La sesión, organizada por la Cámara de Comercio PHD en Nueva Delhi, contó también con la intervención del ministro de facto afgano, que invitó a empresas indias a invertir en sectores como la farmacéutica, el textil y el arroz.

Azizi aseguró que Afganistán «está abierto» a ampliar la cooperación económica con la India, en un contexto de creciente sintonía comercial entre ambos países y en medio de las tensiones bilaterales entre Kabul e Islamabad.

El jueves, Azizi se reunió en Nueva Delhi con el ministro indio de Exteriores, S. Jaishankar, con quien abordó la activación del puerto iraní de Chabahar, la creación de agregados comerciales, la facilitación de visados para empresarios afganos y la creación de una cámara de comercio conjunta.

Nueva Delhi y Kabul buscan incrementar las exportaciones agrícolas afganas, reforzar los envíos indios de maquinaria y productos farmacéuticos, y mejorar los sistemas de pago e interconexión logística deteriorados por las restricciones al tránsito terrestre a través de Pakistán, añadieron ambas partes.

El restablecimiento del corredor aéreo se enmarca en un nuevo paso para reactivar el comercio bilateral, que antes del colapso de 2021 incluía exportaciones afganas de frutos secos, granadas, higos y alfombras hacia la India, mientras que Nueva Delhi enviaba medicamentos, maquinaria ligera y productos textiles. EFE

