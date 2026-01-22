La India alerta de lotes defectuosos de 167 fármacos, incluidos muestras de paracetamol

2 minutos

Nueva Delhi, 22 ene (EFE).- La Organización Central de Control de Estándares de Medicamentos de la India (CDSCO) emitió una alerta sanitaria tras detectar irregularidades en 167 lotes específicos de medicamentos vendidos en el país, que no cumplieron con los estándares de calidad exigidos en las pruebas aleatorias.

El informe mensual de vigilancia, publicado este enero, muestra, por un lado, fallos técnicos en grandes farmacéuticas como IPCA Laboratories, y por otro, la detección de siete medicamentos «espurios» (falsos), de los cuales cuatro proceden de un mismo foco en Ghaziabad, localidad satélite de la capital india.

Entre los fármacos afectados se encuentran lotes de uso común, como el analgésico paracetamol, antiácidos, antihipertensivos y antibióticos.

Sin embargo, el reporte destaca riesgos específicos en productos sensibles, como la suspensión pediátrica Sneflam DS, donde problemas de sedimentación podrían provocar sobredosis en niños, y lotes defectuosos de solución de Sorbitol, una materia prima clave para la elaboración de jarabes.

Aunque la mayoría de los incumplimientos provienen de pequeños laboratorios regionales, la lista señala también a actores de peso como IPCA Laboratories, una de las mayores farmacéuticas cotizadas del país con presencia global, a la que el regulador detectó fallos de calidad en lotes de analgésicos.

Los problemas identificados incluyen fallos en las pruebas de disolución, lo que implica que la pastilla no se deshace correctamente en el cuerpo para hacer efecto, así como errores en los ensayos químicos y contenido de agua.

La India ha sido objeto de un intenso escrutinio internacional tras registrar episodios que han puesto en entredicho el control de calidad de su industria farmacéutica, uno de los mayores productores mundiales de genéricos.

En los últimos años, jarabes elaborados en la India han sido investigados por contaminación con dietilenglicol, un disolvente industrial tóxico, y se han vinculado a la muerte de niños en países como Uzbekistán, Camboya y Gambia.

Conocida como ‘la farmacia del mundo’ por su producción a gran escala de bajo coste, la India cuenta con el segundo mayor número de plantas de producción aprobadas por la FDA estadounidense. EFE

