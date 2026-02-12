La India aprueba una compra masiva de armas y cazas Rafale por 42.800 millones de dólares

2 minutos

Nueva Delhi, 12 feb (EFE).- El Gobierno de la India aprobó este jueves un paquete masivo de adquisición de defensa por valor de unos 42.800 millones de dólares, que incluye la compra de una nueva flota de cazas Rafale a Francia, en la antesala de la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron.

El Consejo de Adquisiciones de Defensa, presidido por el ministro Rajnath Singh, dio luz verde a la «Aceptación de Necesidad» , el primer paso formal para la licitación, de varias propuestas para modernizar las tres ramas de las Fuerzas Armadas con tecnología de punta y fabricación local, según un comunicado del Gobierno indio.

«La adquisición de MRFA (Aviones de Combate Multirrol) mejorará la capacidad de asumir roles de dominio aéreo en todo el espectro del conflicto y aumentará significativamente las capacidades de disuasión de la Fuerza Aérea con ataques ofensivos de largo alcance», destacó el texto oficial.

Las autoridades precisaron además que la mayoría de estos nuevos aviones se fabricarán en suelo indio, alineándose con la política de ‘Make in India’ (Fabricado en la India) del primer ministro Narendra Modi, que busca reducir la dependencia de importaciones y fomentar la industria nacional.

Aunque el comunicado no detalla el número exacto, la prensa local apunta a 114 aeronaves, que se sumaría a una flota actual de más de 30 cazabombarderos Rafale.

El Consejo aprobó también la compra de «Misiles de Combate» de alta precisión y de «Pseudo-Satélites de Gran Altitud» para tareas de vigilancia persistente e inteligencia electrónica.

Macron viajará a la India del 17 al 19 de febrero por invitación de Modi, marco en el que se espera que ambos líderes firmen formalmente el histórico pacto de defensa.

Durante su estancia, inaugurarán en Bombay el «Año de la Innovación India-Francia» y participarán en la Cumbre sobre el Impacto de la IA en Nueva Delhi. EFE

mtv/igr/jgb