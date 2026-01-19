La India da su pésame a las familias de los fallecidos en el accidente de tren de Córdoba

Nueva Delhi, 19 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, dio este lunes su pésame a las familias de los fallecidos el domingo en el accidente de tren en la provincia de Córdoba, en el sur de España, donde han fallecido al menos 39 personas.

«Entristecido al enterarme del trágico accidente de tren ocurrido ayer en Adamuz, cerca de la ciudad de Córdoba, España. Nuestro más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos. Les deseamos una pronta recuperación a los heridos», dijo Jaishankar en un mensaje publicado en su perfil de la red social X. EFE

