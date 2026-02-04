La India defiende la diversificación de sus fuentes de energía tras el acuerdo con EE.UU.

3 minutos

Nueva Delhi, 4 feb (EFE).- El ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal, defendió este miércoles la diversificación de las fuentes de energía del país asiático tras el acuerdo con EE.UU., aunque evitó aclarar si comenzará a abastecerse de crudo estadounidense y cesará sus compras de petróleo a Rusia.

«Diversificar nuestro abastecimiento de energía, manteniendo las condiciones objetivas del mercado, la dinámica internacional en evolución y la seguridad energética de 1.400 millones de indios, está en el centro de nuestra estrategia», afirmó el ministro de Comercio, Piyush Goyal, durante una intervención este martes en el Parlamento.

El ministro señaló, sin dar detalles, que los legisladores son conscientes de «los problemas relacionados con el abastecimiento energético de la India que se han planteado en el contexto de las discusiones sobre este acuerdo».

Sobre las futuras importaciones desde Estados Unidos, Goyal señaló que ambos países son «economías en gran medida complementarias» y sostuvo que, para cumplir sus objetivos de desarrollo, la India necesitará ampliar de forma significativa sus capacidades en sectores estratégicos como la energía y la energía nuclear, ámbitos en los que EE. UU. es un líder global.

«Es natural, por lo tanto, que nos centremos en el potencial comercial en estos sectores, lo que conducirá a una expansión en nuestro abastecimiento», subrayó el ministro indio.

La cuestión clave sigue siendo si la India aceptará suspender sus compras de crudo ruso, una condición exigida por Washington para retirar el arancel punitivo del 25 % sobre los productos indios. De cumplirse este requisito, los aranceles se reducirían hasta situarse en el 18 %.

«Deseo subrayar que esta tasa es menor que los aranceles impuestos por los Estados Unidos a varios países competidores, mejorando así la competitividad de las exportaciones de la India en el mercado estadounidense», destacó Goyal.

Según Trump, Modi aceptó poner fin a las compras de petróleo ruso y apostar por un mayor suministro procedente de Estados Unidos y potencialmente de Venezuela. Sin embargo, el Kremlin afirmó ayer que no había recibido declaraciones de la India sobre la suspensión de las compras.

Ante las críticas de varios sectores y de los legisladores del Congreso, el principal partido de la oposición, sobre la falta de detalles del texto, el ministro aseguró que ambas partes deben aún «completar los procesos técnicos necesarios y finalizar el papeleo para desbloquear el potencial del pacto».

«Los contornos detallados del acuerdo se anunciarán poco después de la finalización de estos procesos», prometió Goyal ante la Cámara. EFE

mtv/lgm/rml